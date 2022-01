Trebbin

So richtige Tiefpunkte habe er in seiner Schauspielkarriere nicht erlebt, sagt Ulrich Radoy. Selbstzweifel – klar, die gehörten dazu. „Aber ich habe immer die Frechheit besessen, das nicht zu nah an mich ranzulassen.“

Ein freches Lächeln hat Radoy auch jetzt noch ab und zu auf den Lippen, wenn er Anekdoten aus seinem Leben erzählt. Zum Beispiel wenn er sich erinnert, wie er als Kind mit seinen Eltern in seiner Heimatstadt Weimar ins Theater ging und wie ihn das Gesehene „gepackt“ hat. „Ich wollte wissen, wie die auf der Bühne das machen und was da alles zugehört.“ Daher entschied sich Radoy, Schauspieler zu werden.

Lesen Sie auch: Leiterin der Ludwigsfelder Brunnen-Buchhandlung: „Es war ein gutes Jahr“

Radoy spielt an mehreren Theatern

Er studierte in Berlin an der Schauspielschule und ging dann mit fünf weiteren Absolventen ans Theater in Prenzlau (Landkreis Uckermark). „Das war eine sehr schöne Zeit“, sagt er. Zusammen hätten die Absolventen frischen Wind reingebracht – nicht immer zur Freude der älteren Kollegen. „Heute verstehe ich das“, sagt Radoy. „Damals hatten wir das Gefühl, wir wüssten alles besser.“

Schauspieler Ulrich Radoy aus Thyrow hat einen Regionalkrimi geschrieben. Quelle: Lisa Neugebauer

Das Ensemble habe dennoch zusammen gut funktioniert, die Schauspieler seien fleißig und mit Liebe dabei gewesen. Doch diese Zeit hatte 1976 ein schlagartiges Ende: Radoy und seine Absolventen-Kollegen protestierten in diesem Jahr auf einer Veranstaltung gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Daraufhin sei die SED-Bezirksleitung angerückt und habe die jungen Schauspieler versucht „auf Linie zu bringen“, sagt Radoy. „Aber das haben wir nicht mit uns machen lassen.“ Die Konsequenz: Die sechs durften nicht am Theater bleiben und mussten sich trennen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schauspieler liebt Indianer-Rollen und Freilichtbühnen

Radoy kam nach Greifswald, wo er mit einem Regisseur zusammengearbeitet hat, mit dem ihn eine Hass-Liebe verband. Wenn der 69-Jährige ihn nachmacht, wird seine Stimme laut und eindringlich. Er öffnet seine Arme, windet sich in seinem Sessel. „Er hat mich sehr gequält, aber dadurch auch sehr geholfen“, sagt Radoy.

Vor allem wegen einer miesen Unterkunft zog es Radoy nach zwei Jahren jedoch weiter. Er landete in Stendal (Sachsen-Anhalt). „Das Beste dort war, dass ich da meine Frau kennengelernt habe.“ Zusammen gingen sie später nach Quedlinburg (Sachsen-Anhalt), wo Radoy seine zweite große Liebe kennenlernte: die Freilichtbühne. „Die Verbindung von Kunst und Natur, die ganze Atmosphäre – ich dachte: So hat Theater mal angefangen.“

Indianerrollen hätten ihm daher auch immer am meisten Spaß gemacht, erzählt Radoy. Nicht nur, dass er dabei als großer Held zu Pferd in den Kampf reiten konnte („das ist auch ein Stück Kindheit“), er habe sich auch gern mit der Kultur auseinandergesetzt, in der es auch um die Verbindung zur Natur gehe. Auf mehreren Bühnen war er als Indianer unterwegs, hat nach der Festanstellung in Quedlinburg jahrelang von Berlin aus frei gearbeitet.

Vom Schauspieler zum Autor: „Jetzt hatte ich so viel Zeit“

Mitte der 2000er-Jahre wollten er und seine Frau jedoch zur Ruhe kommen. Die Familie zog in ein Haus in Thyrow und Radoy begann, Schauspielkurse an der Volkshochschule zu geben. Eine Tätigkeit, die ihm viel Spaß macht und die er bis heute zwei- bis dreimal in der Woche ausübt. Neben den Workshops unterrichte Radoy auch an der Filmschauspielschule, führte Regie, schrieb Theaterstücke und hatte eine Zeit lang ein eigenes Ensemble.

2018 fiel er dann die Entscheidung, kürzerzutreten. Die sei ihm nicht leichtgefallen, habe ihm aber gutgetan, sagt Radoy. Das einzige Problem: „Jetzt hatte ich so viel Zeit.“ Also suchte er sich ein neues Projekt: Er schrieb einen Kriminalroman. Weil er viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, ließ sich Radoy von Orten aus der Umgebung inspirieren. Auch viele der Personen hätten reale Vorbilder. „Das Leben der Menschen miteinander ist eine der größten Inspirationsquellen“, sagt Radoy. Den nächsten Krimi hat er auch schon auf seiner Festplatte. Er soll noch in diesem Jahr erscheinen – „wenn den ersten Roman mindestens dreißig Leute gelesen haben“, sagt der 69-Jährige, wieder frech lächelnd.

Schauspieler Ulrich Radoy aus Thyrow hat einen Regionalkrimi geschrieben. Quelle: Lisa Neugebauer

Den Brandenburger Regionalkrimi „Was mag der Traum bedeuten?“ von Ulrich Radoy kann unter anderem über Thalia sowie über die Internetseiten www.epubli.de, www.lovelybooks.de und Radoys eigene Website www.radoy-berlin.de für rund 15 Euro bestellt werden.

Von Lisa Neugebauer