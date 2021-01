Märkisch Buchholz

Das Telefon im Büro des Tierheim vom Tierschutz Königs Wusterhausen klingelt fast ununterbrochen. Gerade ist jemand dran, der sich für Katzen interessiert. Tierpflegerin Manuela Budich stellt ein paar Fragen. Stubenkatze oder mit Auslauf? Dann wird ein Termin vereinbart. „Dann schauen wir mal, ob wir das passende Samtpfötchen dabei haben“, sagt sie zum Abschied. Solche Telefonate hat die Tierpflegerin letztes Jahr öfter geführt als sonst. Wegen Corona müssen alle Interessierten einen Termin vereinbaren, feste Besuchertage gibt es nicht mehr.

Aber wegen Corona sind auch viele Menschen überhaupt erst auf die Idee gekommen, sich einen Hund oder eine Katze anzuschaffen. „Vielen, die schon lange mit dem Gedanken gespielt haben sich ein Tier anzuschaffen, hat Corona den letzten Schubs gegeben“, sagt Manuela Budich. Zwischenzeitlich gab es Tage, da lebten nur zehn Hunde oder drei Katzen auf dem Gelände des Tierheims. Gerade sind es 19 Hunde und 39 Katzen.

Anzeige

Mehr Tiervermittlungen durch Corona

So ähnlich ist die Erfahrung auch im Tierheim in Zossen. „Am Anfang waren wir etwas skeptisch, weil wir so viele Anfragen bekommen haben“, gibt Leiterin Ursula Bauer zu. Der Verdacht lag nahe, dass sich viele Menschen nur einen „Bespaßungstier“ holen wollten, um die oft langweilige Corona-Zeit zu überbrücken. Aber es stellte sich heraus, dass viele Interessierte jetzt dauerhaft die Möglichkeit bekommen haben aus dem Home Office zu arbeiten und sie somit auf einmal viel mehr Zeit für ein Haustier haben.

„Bespaßungstiere“ geben die Tierheime nicht heraus. Viele der Hunde und Katzen haben traumatische Erlebnisse erlebt und sind oft nicht einfach im Umgang. Deshalb braucht es viele Kennlerntreffen, bevor vor allem Hunde in ein neues Zuhause ziehen können. So verhindern die Mitarbeiter des Tierheims, dass die Tiere wegen Überforderung oder Zeitmangel wieder zurückkommen.

Tierpflegerin Manuela Budich verbringt im Moment viel Zeit am Telefon. Die Nachfrage nach Hunden und Katzen ist durch Corona gestiegen. Quelle: Lena Köpsell

Manuela Budich arbeitet seit fast 12 Jahren im Tierschutz und weiß, wann die Chemie zwischen Mensch und Tier stimmt. Wie zum Beispiel bei Yorkshire Terrier Hündin Püppi und ihren Zieheltern Fred und Heidemarie Prey. Die sind gerade zu Besuch, bringen Spenden und Decken vorbei. Als Püppi ins Tierheim kam, war sie nur noch Haut und Knochen, das Fell war zerfilzt, die Zähne taten weh. „Die war kurz vorm Einschläfern“, erzählt Budich. „Im Tierheim hätte sie es nicht lange durchgehalten.“ Jetzt kläfft Püppi Heidemarie Prey fröhlich an, sobald die aufhört sie zu streicheln.

Angst vor vermehrten Aussetzungen nach Ende der Pandemie

Für Heidemarie Prey war klar, dass sie einen Hund aus dem Tierheim adoptieren wollen: „Mir tun die Tiere so leid, die können ja nichts dafür, dass die Menschen oft so unvernünftig sind.“ Seit April letzten Jahres lebt Püppi bei den Preys. Mit Corona habe das nicht zu tun, versichern die beiden. Sie waren nach dem Tod ihres vorigen Hundes langsam bereit für einen Neuen. „Aber jetzt schaffen sich bestimmt viele einen Hund an“, vermutet Fred Prey. „Und dann sobald Corona wieder vorbei ist, setzen sie sie wieder aus.“

Diese Angst gibt es auch im Tierheim Zossen. Ursula Bauer kann sich vorstellen, dass im Sommer diesen Jahres wieder mehr Tiere ausgesetzt werden. Zwar ist das strafbar, aber es kommt oft genug vor. „Aber Tierheime sind nicht dafür da, um mal eben Tiere aufzunehmen, weil man jetzt doch wieder für zwei Wochen nach Malle fliegen kann“, sagt Ursula Bauer. Die Tierheime haben nur begrenzt Kapazitäten, die sie für Fundtiere und Notfälle freihalten müssen.

Tierheime erfahren viel Solidarität

Und so ein Tierheimplatz kostet. Die Tiere brauchen Futter und Tierarztbesuche, die Tierpfleger Lohn und Benzin, um Fundtiere einzusammeln. Zum Glück haben beide Tierheime viele Unterstützer. An Weihnachten veranstaltet das Tierheim Königs Wusterhausen normalerweise ein „Weihnachten für Tiere“, an dem es Glühwein und Kekse gibt. Das ging dieses Jahr nur in abgespeckter Version, aber die Spenden kamen trotzdem. „Unsere Lager sind randvoll“, sagt Manuela Budich. Auch Ursula Bauer vom Tierheim Zossen ist froh, über die ganze Solidarität: „Ständig kamen Menschen mit Futterspenden vorbei oder haben nachgefragt, was wir noch brauchen.“

Lesen Sie auch Schönefeld: Corona-Impfzentrum am Flughafen BER gestartet

Einige Hunde in den Tierheimen werden noch länger auf diese Spenden angewiesen sein. Denn nicht alle Tiere finden im Moment ein neues Zuhause, wie Püppi. Es gibt viele Hunde im Tierheim Märkisch Buchholz, die bleiben schwer vermittelbar. Da hilft auch der Corona-Boom nicht. Dazu gehört zum Beispiel der Pitbull-Rüde Loui, der seit September 2019 da ist.

Pitbull Loui ist trotz der vermehrten Nachfrage nur schwer vermittelbar. Seine Haltung ist in Brandenburg verboten. Quelle: Lena Köpsell

Loui ist groß, braun und stürmisch. „Er ist schon eine Herausforderung“, sagt Manuela Budich, während sie Loui davon abhält ihr durchs Gesicht zu schlecken. Die Haltung von Pitbull Terriern ist in Brandenburg verboten, die Rasse gilt als gefährlich. Manuela Budich hofft deshalb, dass jemand von Außerhalb sich für Loui interessiert. „Das hätte er wirklich verdient. Auch wenn Pitbulls einen anderen Ruf haben, wenn überhaupt ist Loui ein Kampf-Schmuser“, sagt sie.

Von Lena Köpsell