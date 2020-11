Zossen

Anton bellt kurz, streift am Zaun entlang und taxiert die neue Besucherin mit aufmerksamem Nichtbeachten. Schließlich setzt er sich schwanzwedelnd in meine Blickrichtung. Der kleine schwarz-weiße Mischling mag mich! „Sie können stolz sein, das passiert selten“, sagt Bärbel Kronenberg aus Großziethen, eine engagierte, zuverlässige Ehrenamtliche im Tierheim Zossen.

Geschöpfe wie Anton, liebenswert, doch oft mit Handicaps, Erkrankungen, Traumata im Gepäck, gibt es hier viele. Weihnachten im Tierheim? „Für Tiere ist das kein schöner Ort“, sagt Ursula Bauer energisch. Obwohl sie dieses Heim bestens kennt und schätzt. Der liebevolle und kenntnisreiche Zweibeiner ist in jedem Fall der beste Partner für ein Haustier. Schon deshalb verbiete sich, ein Haustier unüberlegt als Geschenk unter den Weihnachtsbaum zu setzen.

Anzeige

Ursula Bauer ist Vorstandsvorsitzende der „Aktion Tier Tierheim Zossen“, die das Terrain am Eingang zur ehemaligen sowjetischen Militärstadt Wünsdorf betreibt. Zwei Tierpfleger, eine Ärztin, eine Bürokraft, zwei Auszubildende und viele ehrenamtliche Helfer kümmern sich zurzeit um 15 Hunde, 24 Katzen, zwei Meerschweinchen, fünf Kaninchen und neun Katzen aus dem „Kitty“-Programm. Ein guter Hausmeister wird gesucht, denn an der nach und nach zu erneuernden Anlage ist immer etwas zu tun.

Prävention in Sachen Tierschutz

So ist das Heim nicht nur Anlaufstelle für allein gebliebene, vernachlässigte, ausgesetzte Tiere, sondern auch Arbeitgeber. Außerdem nehme man sich seit langem der Prävention an: Regelmäßig kommen Schulklassen, werden sachkundig über das Terrain geführt und informiert, wie es Tieren geht, bei deren Haltung der Mensch versagt hat. Auch Schülerpraktika und FÖJ bietet das Tierheim an. Für die Finanzierung sorgt der Hauptsponsor „Aktion Tier“.

„Wir haben inzwischen auch eigene Einnahmen“, so Ursula Bauer. Mit Kommunen, die sich um herrenlose Tiere kümmern müssen, schließe man Fundtierverträge, erklärt die 57-Jährige. Das schafft Planbarkeit für das Heim. Mit Zossen gibt es einen solchen Vertrag seit 2019 nicht mehr. Auf der Internetseite kann man sich Heimtiere ansehen und auch für ein bestimmtes Tier spenden. Alter, Wesen und Schicksal der Tiere sind beschrieben, das rührt oft an. „Es gibt Menschen, die nehmen ein altes, krankes Tier zu sich und umsorgen es bis zu seinem Ende“, weiß Ursula Bauer. Das findet sie sehr beeindruckend.

Momentan ruht die Tiervermittlung, die sonst nach Gesprächen und gegenseitigem „Beschnuppern“ stattfindet. Damit keine Heimbewohner unterm Weihnachtsbaum landen. Wer zu Weihnachten sein Herz auch für die Tiere öffnet, kann auf dem „ Wunschzettel“ auf der Internetseite gezielt für Zossen spenden. Die Weihnachtsgeschenke für Anton, Carlos, Wendy oder Scarlett sollen langlebig sein, und das Futter, das sie bekommen, gut. „Dinge, für die wir sonst kein Geld haben, zum Beispiel eine Schleppleine“, sagt Ursula Bauer.

Das Tierheim im Internet unter www.aktiontier-zossen.org

Von Andrea von Fournier