Verein kümmert sich um Straßenkatzen

Teltow-Fläming

An die zwei Millionen verwilderter Hauskatzen leben in der Bundesrepublik, sind dabei hilflos der Witterung, Krankheiten und Hunger ausgeliefert. Allein im Land Brandenburg sollen es bis zu 70 000 sein. Der Kleinmachnower Tierschutzverein „ Kastration von Streunern“ kümmert sich um verwilderte Tiere in Teltow-Fläming und im Land Brandenburg.

„Meist werden die Tiere ausgesetzt und sind sich dann selbst überlassen. Wir wollen ihr Elend lindern, indem wir mit Kastrationen ihre weitere unkontrollierte Vermehrung eindämmen und uns um eine medizinische Versorgung und die Ernährung dieser Tiere kümmern“, sagt die 1. Vorsitzende des Vereins, Christine Laslo. Die studierte Betriebswirtin arbeitet seit über 30 Jahren im Tierschutz.

Anwohner helfen mit Beobachtungen

In Absprache mit den jeweiligen Kommunen und Landkreisen sowie den Veterinärämtern gehen die Tierschützer Hinweisen von Bürgern nach, die herrenlose Tiere melden. Der Wirkungskreis der Tierschützer reicht von Oranienburg im Norden bis Cottbus im Süden Brandenburgs. „ Streunerkatzen sind Eigentum der Kommune“, sagt Laslo. Deshalb sei zunächst die Abstimmung mit den zuständigen Behörden zu suchen. Mit Katzenfallen werden die Tiere gefangen, sediert und untersucht. Das kann zum zeitaufwendigen Unterfangen werden, wenn – wie am Seddiner See – gleich 60 Katzen zu versorgen sind. „Da haben wir mit noch zwei anderen Tierschutzvereinen gemeinsam gearbeitet“, sagt Christine Laslo. Um die Katzen zu fangen, reicht es nicht, Fallen aufzustellen. Beobachter müssen vor Ort sein, um schnell zu reagieren, wenn die Falle zuschnappt.

Kater werden gleich vor Ort an einer geeigneten Stelle kastriert. Der Eingriff bei Katzen ist aufwendiger, so dass sie für die Operation mitgenommen und erst nach ein paar Tagen zurückgebracht werden. Sonst würden die nicht kastrierten Tiere ihren Platz einnehmen und das Problem noch vergrößern. Streunerkatzen sind meist scheu, lassen sich nicht anfassen und fressen alles, was die Hauskatze schon nicht mehr anrührt. Häufig sieht man ihnen am Fell, an den Augen oder an ihrem abgemagerten Zustand an, dass sie auf der Straße leben.

Der Verein ist auch international aktiv. Mit einem süddeutschen Tierschutzverein und einem Team von Tierärzten lässt er beispielsweise Straßenhunde in Italien und Griechenland untersuchen und kastrieren, von denen es in manchen Dörfern genauso viele wie Einwohner gibt. Parallel dazu wollen die Kleinmachnower in diesen Ländern Strukturen aufbauen und Tierschützer gewinnen, mit denen die Länder ihre Probleme später selbst lösen können.

Auf Spenden angewiesen

Ihre ehrenamtliche Arbeit finanzieren die Kleinmachnower Tierschützer ausschließlich aus Spenden. „Zwar stellt das Land Fördermittel für die Kastration bereit, doch die Bedingungen für die Zuschüsse aus den Förderprogrammen lassen sich nicht auf die Aufgaben des Vereins übertragen und sind oft mit bürokratischen Hürden verbunden“, sagt Christine Laslo. Fast noch wichtiger als die Spenden sind aber die Meldungen aus der Bevölkerung über Ansammlungen von Streunerkatzen. Denn nicht überall arbeiten die Ordnungsämter bereitwillig an der Beseitigung der Katzenplage. „Da fehlt noch der Druck aus der Bevölkerung“, erklärt Christine Laslo.

Mehr über den Kleinmachnower Tierschutzverein unter www.kastration-von-streunern.de

Von Heinz Helwig und Udo Böhlefeld