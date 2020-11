Dahmeland-Fläming

Nur noch wenige Wochen, dann ist Bescherung. Es wird spätestens jetzt Zeit, sich Gedanken über die Geschenke für die Lieben zu machen. Warum nicht auch mal ein bisschen Heimatgefühl oder -geschmack verpacken? Denn es gibt reichlich schöne und leckere Dinge aus dem Dahme-Seenland und dem Fläming, die sich bestens unter den Tannenbaum legen lassen. Ein paar Tipps aus der Region für den Weihnachtsmann:

Delikatessen eignen sich eigentlich immer als Mitbringsel und Präsent. Das gilt natürlich auch zu Weihnachten. Kathrin Schwarzkopf aus Halbe zaubert in ihrer Manufaktur „Aufs Brot“ Pestos aus Wildkräutern und feine Brotaufstriche – zum Beispiel eine Orangen-Mandel-Creme oder Rote-Bete-Walnuss-Mus (jeweils drei Euro im Onlineshop www.aufsbrot-bb.de).

Pralinen mit Eichwalder Sehenswürdigkeiten

Für Naschfans hat Maria Bischoff eine besondere Pralinensorte in ihrem Feinkostladen Via Ria in der Eichwalder Bahnhofstraße im Angebot: Süße Stückchen aus belgischer Schokolade mit Motiven der Eichwalder Sehenswürdigkeiten – etwa die Alte Feuerwache oder die Friedenseiche (Packung 9,90 Euro). Marmeladen sind auch eine gern verschenkte Köstlichkeit. Und wenn es dieses Jahr nicht mit der selbst eingemachten Variante klappt, kann man im Hüttenwerk in Glashütte vorbeischauen. Da gibt es zum Beispiel Bitterorange und Dunkles Beerenmus aus eigener Herstellung (Glas 4 Euro, Miniglas 2,50 Euro).

Apropos Baruther Glashütte: Wer noch auf der Suche nach passenden Geschenken ist, der kann bei einem Bummel durchs Museumsdorf viele schöne Kleinigkeiten entdecken – von Vasen und Tassen in der „Pott-Teria“-Töpferei über Seifen von der Sei-Fee bis hin zu schönen Glasprodukten aus dem Museumsshop.

Geschenk für Weinfans: Wein aus Baruth

Einen Gin made in Kloster Zinna bietet seit kurzem die Süßmost- und Weinkelterei Hohenseefeld an. Den Neuling im Sortiment präsentieren sie natürlich auf der Grünen Woche. Old Fritz Gin aus Hohenseefeld Quelle: E-Mail-MVD

Und beim Besuch im Weinsalon des Museumsdorfs kann man den beliebten Regionalwein „Baruther Goldstaub“ (ab 9 Euro pro Flasche) finden. Gute Tropfen zum Verschenken gibt es noch so manch andere aus der Region. Zum Beispiel den Fläminger Stachelbeerwein (4,86 Euro) und den in der Klosterdestille in Kloster Zinna hergestellten und nach Friedrich dem Großen benannten Blaubeer-Gin „Old Fritz“ (27,29 Euro, beides zum Beispiel im Online-Shop www.werder-frucht.de).

Ein Klassiker unterm Weihnachtsbaum: Literatur. Und auch beim Thema Lesestoff gibt es Verschenkemöglichkeiten mit Lokalkolorit. In diesem Jahr hat Daniel Andrich, Frontmann der Luckenwalder Kult- und Brutal-Hardschlager-Band „Inge und Heinz“, mit „Erika – Melodien, Hüte und Meer“ seine Biografie veröffentlicht (13 Euro, erhältlich etwa in den Kaim-Buchhandlungen). Ebenso eine spannende und auch sehenswerte Lektüre ist der Bildband „Gesichter der Arbeit“ des Fotografen Günter Krawutschke aus Blankenfelde. Er zeigt Fotografien aus Industriebetrieben der DDR (be.bra-Verlag, 208 Seiten, 26 Euro). Und überhaupt wird man beim Stöbern im Buchladen des Vertrauens doch meistens fündig.

Gutscheine für Kino und Veranstaltungen

In diesem Jahr sind Kulturveranstaltungen und Treffen mit Freunden und Bekannten Corona-bedingt deutlich zu kurz gekommen. Warum zum Fest also nicht Zeit und schöne Events im Jahr 2021 verschenken? Da eignen sich zum Beispiel Gutscheine für einen Kinobesuch in Königs Wusterhausen oder Luckenwalde. Tickets für zahlreiche Veranstaltungen gibt es in der MAZ-Ticketeria (www.ticketeria.de oder vor Ort in der Bahnhofstraße 15a in Königs Wusterhausen oder Breite Straße 19-20 in Luckenwalde). Oder wie wäre es mit einem Event an der frischen Luft und einer Alpaka-Wanderung rund um Schenkendorf (ab 45 Euro, www.zadik-lamas.de)?

Und es gibt noch so viel mehr schöne Dinge aus der Region. Stöbern Sie doch einfach mal in den Geschäften, Hofläden und Buchhandlungen in Ihrer Nachbarschaft oder schauen in die lokalen Veranstaltungskalender. Gerade in Zeiten von Corona freuen sich Erzeuger, Künstler und Einzelhändler über Kundschaft und Publikum.

Von Nadine Pensold