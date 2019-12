Dahme

Aus bisher noch unbekannter Ursache kam es am Samstagmittag zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Bochstraße in Dahme. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde im Gebäude eine leblose Person aufgefunden, bei der der Notarzt nur noch den Tod attestieren konnte.

Die Ermittlungen zur Identität des Toten und der Brandursache dauern an. Die Bochstraße und die Hauptstraße waren für 3,5 Stunden aufgrund der Löscharbeiten komplett gesperrt.

Von MAZonline