Wünsdorf

Es sollte die Traumreise ihres noch jungen Lebens zu den Idolen der Seattle Seahawks werden, den Stars der US-amerikanisches American-Football-League im Bundesstaat Washington. Doch stattdessen kämpfen Matti Sauer, ein 19-jähriger Schüler im Abi-Jahr, und sein 24 Jahre alter Bruder Toni weiter um das Geld ihrer Flugtickets. Für 1600 Euro hatte Altenpfleger Toni die Tickets gebucht, als sie diese für sie riesige Summe zusammengespart hatten. Doch dann kam Corona. Schweren Herzens stornierten die Brüder ihre früh gebuchten Flüge. Doch das Geld bekamen sie nicht zurück.

Fliegen wollten sie mit Air Iceland, gekauft hatten sie die Tickets bei Opodo, einem der größten Reisevermittler hierzulande. „Dieses Problem ist uns aus der Beratung leider bestens bekannt“, sagt Annalena Marx, Referentin für wirtschaftlichen Verbraucherschutz bei der Verbraucherzentrale Brandenburg und deren stellvertretende Pressesprecherin.

Automatisierte Mails als einzige Kommunikation

Die Mitarbeiter beobachteten und kritisierten bereits seit Längerem, dass nur wenige Fluggesellschaften zufriedenstellend mit ihren Kunden kommunizierten, so Marx. Zwar hätten einzelne Verbraucher in solchen Fällen noch die Möglichkeit, Mahnbescheidsverfahren einzuleiten und könnten dann unter Umständen vor Gericht um ihre Forderung kämpfen. Doch so weit kommen nicht alle. Solcherart Geprellte müssen Juristen finden sowie Ausdauer und das nötige Geld haben. Die Brüder aus Wünsdorf scheitern schon an den Finanzen, ihr Geld steckt in den nicht genutzten Flugtickets.

Sauer sagt: „ Opodo hat unser Anliegen bis heute nicht bearbeitet. Als einzige Kommunikation kamen automatisierte Mails zu einer Gutscheinlösung. Aber das lehnen wir ab.“ Irgendwann sprach er über eine telefonische Hotline mit jemandem. „Doch erst war Opodo nur Flugvermittler und angeblich nicht zuständig, dann weigerte sich angeblich Air Iceland zu zahlen.“ Wenn Mitteilungen kamen, so der junge Mann, seien sie „schön allgemein gehalten“.

Kontaktaufnahme mit Flightright

Selbst Peter Sauer, Vater der Football-begeisterten Brüder und im eigenen Berufsleben ständig mit Bürokratie konfrontiert, weiß nicht mehr weiter: „Eine Anwältin, der wir das Mandat übertragen hatten, meldete sich plötzlich nie wieder und war für uns nicht mehr erreichbar.“ Auch die MAZ versuchte tagelang, die Juristin in Leipzig zu sprechen; vergeblich. Für Peter Sauer war die von der Politik schnell ausgesprochene Gutschein-Lösung „gut gedacht, um Reiseunternehmen zu schützen. Von der EU letztlich auch gekippt war das für Reisende ein Bärendienst.“ Die Familie wandte sich an Flightright, dem nach eigener Angabe führenden Unternehmen, um Fluggästen zu ihrem Recht zu verhelfen. „Auch die sind an Opodo gescheitert und letztlich aus unserem Fall ausgestiegen“, erklärt Peter Sauer.

Bei der Verbraucherzentrale in Potsdam ist Robert Bartel für solche Spezialfragen zuständig. Tatsächlich gebe es viele Beschwerden über Opodo, sagt er, doch bei so großen Unternehmen kämen wegen hoher Marktanteile in der Relation auch die meisten Beschwerden. Das Problem: Opodo hat seinen Sitz in Barcelona. „Und bei der Schlichtungsstelle für öffentlichen Personenverkehr in Berlin, wo sich Verbraucher bei Problemen mit allen deutschen und einigen ausländischen Fluggesellschaften außergerichtlich in Schlichtungsverfahren einigen können, ist Air Iceland nicht dabei“, erklärt Bartel. Praktisch heißt das: Matti und Toni Sauer müssten einen Anwalt finden, der isländisch spricht und sie in Island vor Gericht vertritt. Aus Geldmangel fällt das aus.

„Glaube an Recht und Gerechtigkeit ist nachhaltig zerstört“

Der Mann vom Verbraucherschutz sieht für die beiden Wünsdorfer nur noch: „Herausfinden, ob womöglich der Gerichtsstand dort ist, wo der Verbraucher wohnt. Und letztlich können sich die beiden mit diesem Problem nur an die Politik wenden.“ So können die Brüder ihre 1600 Euro wohl nur in den Wind schreiben. Ihr großer Wunsch, einmal gemeinsam nach Seattle zu reisen, die Stadt und die Spielstätten der Seattle Seahawks zu besuchen, der bleibt. „Aber unser Glaube an Recht und Gerechtigkeit ist im Moment nachhaltig zerstört. Wir sehen unsere Verbraucherrechte mit Füßen getreten und große Versprechen nicht eingehalten“, sagt Toni Sauer mit einem Blick über die Papierberge auf dem Tisch vor sich. Ihn verbittert auch, dass er die versprochene Corona-Prämie für Pflegekräfte bisher nicht bekam. „Dabei treffen bei mir alle Kriterien zu, aber es wird nicht gezahlt.“

Von Jutta Abromeit