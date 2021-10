Trebbin

Ja, auf dem Flugplatz-Gelände von Schönhagen kann ein Solarpark gebaut werden. Das Votum der Stadtverordneten von Trebbin für dieses Flugplatz-eigene Vorhaben fiel diese Woche allerdings knapp aus: achtmal Ja, fünfmal Nein, eine Enthaltung. Es geht um zehn Hektar mit niedrig gehaltenem Bewuchs zwischen zwei Wäldern am westlichen Ende der Start- und Landebahn. Dort plant der Flughafen-Betreiber eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von zehn Megawatt.

Vor der Abstimmung hatte Bürgermeister Thomas Berger (CDU), Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafengesellschaft Edaz (99,54 Prozent der Gesellschafteranteile Landkreis Teltow-Fläming, 0,46 Prozent Stadt Trebbin) von einem Leuchtturm-Projekt für ganz Brandenburg gesprochen. Er ist von der Idee begeistert: „Dass das hier bei uns umgesetzt werden soll, ist einmalig.“ Das vorgesehene Gelände sei minderwertiges Gehölz, wegen des An- und Abflugbereichs müsse es ohnehin niedrig gehalten werden, so der Rathauschef. Ein CDU-Antrag, dem anwesenden Flughafen-Geschäftsführer und dem Planer Rederecht zu gewähren, wurde abgelehnt.

Start vom Flugplatz Schönhagen. Quelle: Jutta Abromeit

Die Stadtverordnete Sandra Gesche (Fraktion Grün-Rot) erklärte, warum sie als Grüne gegen dieses Vorhaben stimmte, obwohl sie „natürlich für erneuerbare Energie und folglich für Photovoltaik-Anlagen“ ist: „Aber genauso bin ich für den Erhalt von Waldflächen.“ Nötig sei unbedingt beides, um den Klimawandel auszubremsen. „Aber ich finde es verwerflich, eine Photovoltaik-Anlage auf einer Waldfläche errichten zu wollen, wenn es daneben eine im Flächennutzungsplan weiße Fläche gibt, die die bessere Wahl wäre“, erklärte sie.

Gesche: Waldstück ist besonders schützenswert

Auch wenn der Wald wegen des Flugverkehrs regelmäßig zurückgeschnitten werde, leiste er doch einen positiven Beitrag fürs Klima, meint Gesche. Und sie sagt: „ Außerdem ist das Waldstück besonders schützenswert, da es im Landschaftsschutzgebiet und in unserem Naturpark liegt.“

Auf dem Flugplatzgelände von Schönhagen haben diverse Firmen und Vereine ihren Sitz. Quelle: Jutta Abromeit

Was hätte Flughafen-Geschäftsführer Klaus-Jürgen Schwahn den Stadtverordneten zu diesem Vorhaben erklärt, an dem die Edaz seit vier Jahren arbeitet? Er verweist darauf, dass der gesamte Flugplatz im Landschaftsschutzgebiet Nuthe-Nieplitz-Niederung liegt und sagt: „Es ist doch klar, dass wir das am besten geeignete Gelände suchen.“

Auf allen Flugplätzen Deutschlands seien nach seinen Worten maximal 40 Prozent der Fläche bebaut, und auch in Schönhagen gebe es Biotope und geschützte Heideflächen. Das vorgesehene Areal sei nach Vorschrift frei von Hindernissen zu halten. „Es wird deshalb regelmäßig um 20 Zentimeter gekürzt“, erklärt Schwahn. Auch er hält die Robinien dort für minderwertig und sagt: „Wir müssen als Ersatz Mischwald aufforsten, das heißt: Wir schaffen sogar höherwertigen Wald.“

Alle Energie soll vom Flugplatz selbst kommen

Die Photovoltaik-Anlage sei Teil des Ziels, den gesamten Flugplatz energetisch autonom zu machen, erklärt der Geschäftsführer. „Und zwar sowohl in punkto Strom als auch bei Wasserstoff und Kraftstoff. Das heißt, wir wollen alles, was der Flugplatz und die Fahrzeuge verbrauchen, selbst erzeugen.“ Dazu würden die zehn Megawatt gebraucht, um letztlich auch den synthetischen Kraftstoff selbst herzustellen.

Zwischen den Hangars und Werkstätten vom Flugplatz Schönhagen. Quelle: Jutta Abromeit

„Damit können wir es schaffen, auf dem gesamten Flugplatz einen CO2-neutralen Kreislauf zu haben“, so Schwahn. Dieses Konzept stellte er bereits bundesweit auf diversen Foren vor, so auch in der Interessengemeinschaft regionaler Flugplätze (IDRF). In ihr sind 75 Regionalflughäfen und Verkehrslandeplätze vereint, unterstützt von 54 Luftfahrt-affinen Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

Von Jutta Abromeit