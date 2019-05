Trebbin Trebbin - 65 Kandidaten bewerben sich um 18 Mandate In Trebbin werden am 26. Mai 18 Stadtverordnete und in zehn Dörfern auch die Ortsbeiräte gewählt. Es gibt bekannte Gesichter, neue Konstellationen und „Frischen Wind“. Bürgermeister Thomas Berger (CDU) ist Spitzenkandidat seiner Partei.

Der Marktplatz mit dem Rathaus in Trebbin – in der Stadt stehen in den nächsten Jahren neue Bauvorhaben an. Quelle: Elinor Wenke