Der Glaspalast Trebbin und das Symphonic Pop Orchestra waren finanziell am Ende und ihre Ehe war gescheitert. Marion Pagels fing noch mal ganz von vorne an und gewann im Oktober den Exellence Award beim 8. Speaker Slam im rheinland-pfälzischen Mastershausen. Es ist ein Schritt in Richtung ihres neuen Berufes Life-Coach.