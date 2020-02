Thyrow

Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Samstagmorgen gegen 1.20 Uhr, wurde in der Ahornstraße in Thyrow ein Renault angehalten. Der 30-jährige Fahrzeugführer war erheblich alkoholisiert und pustete einen Atemalkoholwert von 1,37 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und durch einen Arzt entnommen, eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.

Von MAZonline