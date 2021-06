Blankensee

Als Carola Hansche am Mittwoch um 10 Uhr das Tor zum Bauernmuseum zum ersten Mal seit sieben Monaten wieder aufschließen durfte, standen die Besucher schon vor der Tür. „Ob wir geöffnet haben, haben die Gäste eigentlich immer gefragt“, erzählt die Museumsleiterin, „auch mitten in der Pandemie.“ Nun darf sie endlich wieder mit Ja antworten. „Das ist ein tolles Gefühl“, sagt sie. „Endlich kommt wieder Leben in die Bude.“

Seit dieser Woche hat das Bauernmuseum Blankensee wieder geöffnet. Quelle: Victoria Barnack

Die ersten Gäste zum Neustart am Mittwoch waren eine große Familie aus Bayern, die in der Region Verwandte besucht hatte und in Blankensee einen Zwischenstopp einlegte. „Wir haben viele durchreisende Gäste“, erzählt Hansche. Egal ob mit oder ohne Pandemie: Das beschauliche Blankensee ist vielen Menschen aus Nah und Fern immer einen Abstecher wert. Kein Wunder, denn die engagierten Menschen vor Ort bieten ihren Gästen viel, so auch das Museum im Fachwerkhaus.

Den Blick in die Dauerausstellung zum Leben der Bauern vor 200 Jahren gibt es – wie fast alles derzeit – nur unter Auflagen. Das Hygienekonzept war schon im Januar fertig. Hansche hat nur noch auf den offiziellen Startschuss von der Landesregierung gewartet. Maske und die Mindestabstand sind weiterhin Pflicht. Auch die Kontaktdaten muss Museumsleiterin noch erfassen und eine Zeit lang aufbewahren.

Neuer Online-Auftritt des Museums

Einen Teil dieser bürokratischen Arbeit will sie nun für ihren Zweck nutzen. Auf freiwilliger Basis sollen die Besucher ihr erzählen, woher sie kommen und wie sie auf das kleine Museum aufmerksam geworden sind. „Seit Corona haben wir in den sozialen Medien viel gemacht“, berichtet Hansche.

Heute öffnen wir nach einem halben Jahr endlich wieder unsere Türen für euch! 🥳😍👍Passend dazu starten wir diesen Monat... Posted by Bauernmuseum Blankensee on Wednesday, June 2, 2021

Neue Sonderausstellung wird vorbereitet

Während der Schließung konnten die Besucher auf diese Weise miterleben, was sich im Museum tut. Hansche und die Mitarbeiter haben historische Informationen vermittelt, die es sonst nur vor Ort gibt. Sie haben kleine Videos gedreht, traditionelle Rezepte verraten und manchmal einfach nur mit schönen Fotos die Lust auf einen Ausflug nach Blankensee geweckt. „Inzwischen haben wir online Fans aus Hamburg, Bremen und Bayern“, erzählt die Chefin. Nun will sie wissen, ob diese Fans auch tatsächlich den Weg ins Museum auf sich nehmen.

Zu bieten hat Carola Hansche den Gästen aus Nah und Fern allemal viel. „Wir haben gewirbelt, geputzt und viele neue Ideen entwickelt und sie in die Tat umgesetzt“, sagt sie. Das Haus ist so sauber wie wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Parallel zum Neustart laufen in der obersten Etage des Museums derzeit auch die letzten Arbeiten an der neuen Sonderausstellung. „Es geht um die historische Flachsverarbeitung“, berichtet die Leiterin.

Die neue Ausstellung zeigt Originalgeräte aus der Region. Quelle: Victoria Barnack

Ein Sammler aus Linthe hat dem Blankenseer Museum dafür zahlreiche Ausstellungsstücke zur Verfügung gestellt und hilft bei den Vorbereitungen fleißig mit. „Die Idee zu dieser Sonderausstellung ist schon vor mehr als einem Jahr entstanden“, berichtet Carola Hansche. Doch aufgrund der Pandemie ist es erst jetzt möglich, dass die Besucher sie sehen können.

Termine Am Sonntag, dem 13. Juni, gibt es die erste Themenführung in diesem Jahr. Es geht um den Storch im Dorf. Start ist um 14 Uhr. Ab Freitag, 18. Juni, können Besucher die neue Sonderausstellung mit dem Titel „Durchgehechelt – Geräte zur historischen Flachsverarbeitung“ sehen. Ausgestellt sind echte Geräte aus der Region von einem Sammler aus Linthe. Am Sonnabend, 26. Juni, beginnen die monatlichen Führungen durch den Schlosspark in Blankensee wieder. Startpunkt des einstündigen Rundgangs ist um 14 Uhr am Museum. Das Bauernmuseum ist immer mittwochs bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie am Wochenende von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

„Es fehlt nur noch der letzte Feinschliff“, verrät Hansche. In zwei Wochen wird die neue Sonderausstellung eröffnet. Bis es soweit ist, führt die Museumsleiterin die Gäste gern persönlich durch die Dauerausstellung. Außerdem hat auch das Restaurant Museumsschänke auf dem Hof wieder geöffnet. „Wir freuen uns, dass endlich wieder die Dinge stattfinden können, die die Besucher so sehr schätzen“, sagt Carola Hansche. Neben dem normalen Alltag im Museum gibt es deshalb ab Juni auch wieder Führungen zu verschiedenen Themen und durch den Blankenseer Schlosspark.

Von Victoria Barnack