Am 20. März 2020 eröffnet Christoph Wulf am Flugplatz Schönhagen im Naturpark Nuthe-Nieplitz das Restaurant Cockpit. Am 22. März muss er schon wieder schließen: Lockdown. Das Cockpit hat es überstanden und will nun zur ersten Adresse für Casual Fine Dining in der Region und darüber hinaus werden. Den passenden Koch dafür gibt es schon.