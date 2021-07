Blankensee

Einmal im Jahr – meistens Ende Juli – ziehen die Blankenseer los: In hellen Leinensachen schwingen sie sich aufs Rad. Auf dem Gepäckträger haben die Männer ihre Sensen und die Frauen Harken aus Holz. Kurz vor Stücken geht es dann los: Ohne elektrische Hilfe holen die Vereinsmitglieder der Dorfgemeinschaft Blankensee dann den Roggen vom Feld. Das Bild mutet an wie aus einer anderen Zeit – und genau das soll es auch: „Wir wollen unseren Gästen zeigen, wie man vor 100 Jahren Getreide geerntet hat“, sagt Andrea Mrosko, die Vereinsvorsitzende. Nach der Corona-Zwangspause im Jahr 2020 war es am Sonntagvormittag endlich wieder soweit.

Zur Galerie Egal ob erfahrene Blankenseer oder schaulustige Gäste: Bei der historischen Roggenernte darf jeder anpacken.

„Einer von unseren erfahrenen Vereinsmitgliedern fängt an“, sagt Ralf Schrubstock. Der Stellvertreter von Vereinschefin Mrosko hat selbst eine Sense in der Hand. Den Vortritt lässt er aber den geübteren Kollegen. „Wir haben Mitglieder, die ernten Getreide seit ihrer Jugend auf diese traditionelle Art“, sagt er.

Garben binden will gelernt sein

Verlernt hat den Sensenschwung trotz Coronapause kein einziger Blankenseer. Bauer Syring aus Zauchwitz hat wie in den Vorjahren ein gut stehendes Feld zur Verfügung gestellt. Soweit die Kräfte des Mannes mit der Sense reichen, so breit wird auch der jeweilige Schwad. „Zu jedem Mann gehört eine Frau“, erklärt Ralf Schrubstock, bevor er selbst aufs Feld tritt. Denn was der Mann abgemäht hat, wird hinter ihm eingesammelt. Ähnlich wie der Sensenschwung will auch das Garben binden gelernt sein. Denn geknotet werden die Bündel einzig mit dem herumliegenden Stroh.

Andrea Mrosko (l.) erklärte den Gästen, wie man die Garben richtig zusammenstellt. Quelle: Victoria Barnack

Vielleicht waren die vielen neugierigen Gäste am Sonntag deshalb anfangs so zurückhaltend. Obwohl sich einige von ihnen sogar in Leinensachen geschmissen hatten und Arbeitsschuhe trugen – auf das Feld zwischen Blankensee und Stücken trauten sie sich die ersten zehn Minuten lang noch nicht. „Jetzt brauchen wir aber Hilfe“, ruft Andrea Mrosko genau zu diesem Zeitpunkt. Die Vereinsvorsitzende kann in diesem Jahr nicht selbst mitmachen, denn sie hat sich den Arm gebrochen. Den ersten Mutigen erklärt sie deshalb genau, wie man die Garben bindet und sie dann zu einem aufrecht stehenden Haufen stellt. So lässt sich die Ernte später leichter einsammeln und mit dem ebenfalls historischen Leiterwagen wegfahren.

Erst im Schwad von Ralf Schrubstock sind auch die Besucher endlich eingespielt. Den abgemähten Roggen sammeln Einwohner aus den Nachbardörfern und Gäste von weiter her ein. Die Garben, die sie binden, und die Haufen, die sie zusammenstellen, sind weder die schönsten noch die größten, aber immerhin erfüllen sie ihren Zweck.

„Gar nicht so einfach“, sagt Petra Schreiber. Die Göttingerin (Niedersachsen) ist eigentlich bei ihrer Familie in Potsdam zu Besuch, um dem Enkel die Ferienzeit zu vertreiben. „Als die Kinder gefragt haben, ob ich mir die historische Roggenernte ansehen möchte, habe ich nicht gezögert“, erzählt sie.

Petra Schreiber aus Göttingen nutzte die Gelegenheit und packte mit an. Quelle: Victoria Barnack

Dass die gesamte Familie noch am selben Tag in traditioneller Kleidung den Roggen selbst vom Feld holen, binden und aufstellen wird, hatte sie so nicht geahnt. Die Kleider hat der Dorfgemeinschaftsverein zur Verfügung gestellt. Über das spontane Erlebnis freut sich Petra Schreiber – obwohl die Arme nach wenigen Bündeln doch ganz schön schwer waren und das Getreide piekste, gesteht sie. „Dass es in Blankensee Menschen gibt, die uns diese Erfahrung ermöglichen, ist toll“, sagt die Besucherin. „Denn Brot wächst nicht einfach auf dem Feld. Wir müssen heutzutage lernen, dankbar zu sein für das, was uns die Erde gibt.“

Im September wird gedroschen

Damit aus dem Roggen irgendwann Brot werden kann, steht nach der Ernte noch Arbeit bevor. „Im Bauernmuseum steht eine alte Dreschmaschine“, erzählt Ralf Schrubstock. „Im September treffen wir uns wieder, um den Roggen dann auf traditionelle Art zu dreschen.“

Von Victoria Barnack