Blankensee

„Jedes hat so sein spezielles“, sagt Sebastian Nichelmann-Barski über die bevorstehenden Konzerte des diesjährigen Blankenseer Musiksommers. Am 23. April wird die beliebte Veranstaltungsreihe eröffnet. Der künstlerische Leiter des Musikfestivals freut sich auf die insgesamt sieben Konzertabende: „Alles hat seinen Reiz“, findet er. Und auch Johannes Marek, der Vorsitzende des veranstaltenden Vereins Blankenseer Musiksommer e. V., schaut voller Zuversicht in die neue Saison.

Nachwuchsförderung ist ein großes Thema

Erst recht nach den vergangenen beiden Pandemie-Jahren, die immer wieder zu Änderungen und auch coronabedingten Absagen führten. „Wir waren positiv überrascht, wie gut die Konzerte besucht waren“, berichtet er über die Abende, die dann doch stattfinden konnten. Ohnehin, erzählt Johannes Marek, seien die Besucherzahlen über die Jahre kontinuierlich gestiegen.

Kirchenzentrum Waldfrieden in Blankensee Quelle: Blankenseer Musiksommer

Bereits seit 1990 finden in der Johannischen Kirche Waldfrieden in Blankensee regelmäßig Musikveranstaltungen statt, seit 1993 etablierten sich diese dann als Blankenseer Musiksommer. Acht Jahre später wurde der gleichnamige Verein gegründet. Den Mitgliedern ist die Nachwuchsförderung sehr wichtig. Das zeigt sich unter anderem darin, dass Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre freien Eintritt haben. Und dann durchaus auch in der Auswahl der auftretenden Musikerinnen und Musiker: Der diesjährige Musiksommer bietet eine hervorragende Mischung mit international herausragenden Jugendorchestern wie der Deutschen Streicherphilharmonie, spannenden Preisträgern des Deutschen Musikwettbewerbs und renommierten Ensembles wie emBRASSment.

Die fünf Blechbläser aus Leipzig werden am 26. August um 19.30 Uhr in Blankensee erwartet. Sie haben dann Werke im Gepäck, die allesamt in ihrer musikalischen Heimatstadt entstanden sind. In der Waldfrieden-Kirche treten sie dann nicht zum ersten Mal auf.

Organist Tobias Berndt Quelle: Veranstalter

Auch der Organist Tobias Berndt war schon häufiger beim Musiksommer dabei und hat sich vor Ort schon eine eigene Fangemeinde erarbeitet. Er wird auf der Jehmlich-Orgel spielen. Diese wurde 1980 eingeweiht und war letztlich der Anlass, so etwas wie regelmäßige Konzerte in dem ungewöhnlichen Kirchenbau zu etablieren. Es ist eine doppelbögige Hallenkirche, die von 1927 bis 1929 von der freikirchlichen Gemeinschaft der Johannischen Kirche erbaut worden war.

Akustisch ein stellenweise durchaus herausfordernder Raum, bestätigt Johannes Marek. Theoretisch passen rund 800 Besucher in die Kirche, doch aufgrund der Architektur hängt es letztlich von der Art der Musik und der Besetzung ab, wie viele Personen den idealen Hörgenuss erleben können.

Deutsche Streicherphilharmonie unter Leitung von Wolfgang Hentrich

Bei Orchestern wie beim Auftakt der diesjährigen Konzertreihe am 23. April um 17 Uhr ist reichlich Platz für alle, die die Deutsche Streicherphilharmonie unter Leitung von Wolfgang Hentrich hören wollen. Die hochtalentierten Mitglieder des Orchesters sind zwischen elf und 20 Jahren alt; viele Ehemalige gehören heute den wichtigsten Orchestern weltweit an. Britten, Bartók und Dvorák stehen auf dem Programm des Abends.

Four Bones Quartet und Tobias Berndt kommen

Vier Posaunisten bilden das Four Bones Quartet aus Budapest, das am 6. Mai um 19.30 Uhr im Kirchenzentrum „Waldfrieden“ auftreten wird. Musik der frühen Renaissance bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen des 21. Jahrhundert werden sie darbieten. Am 3. Juni dann kommt Organist Tobias Berndt, der als Solist auch schon mit den Berliner Philharmonikern und der Staatskapelle auftrat. Sein Auftritt und damit auch das Spiel auf der Jehmlich-Orgel beginnt um 19.30 Uhr.

Four Bones Quartet beim Blankenseer Musiksommer 2022. Quelle: Veranstalter

The Wolf Gang Cellists nennen sich die vier Cellomusiker, die bereits 2019 sehr erfolgreich am Deutschen Musikwettbewerb teilnahmen. Sie studieren in Weimar und Berlin bei Wolfgang Emanuel Schmidt, der sie zu ihrem Ensemblenamen inspirierte. Dank einer neuen Kooperation mit dem Deutschen Musikrat kann das Konzert „Schumann meets Tango“ am 24. Juni ab 19.30 Uhr stattfinden. Schon von deren Programm her sei er gespannt auf The Wolf Gang Cellists, erzählt Vereinsvorsitzender Johannes Marek.

The Wolf Gang Cellists kommen ebenfalls zum Blankenseer Musiksommer. Quelle: Stefan Renno

Dass sich so etwas wie diese Verbindung zum Deutschen Musikrat ergibt, spricht auch sehr für das Renommee des Blankenseer Musiksommers.

Sebastian Nichelmann-Barski, der als Musikbeauftragter der Johannischen Kirche für die Orgelbegleitung bei Gottesdiensten ebenso zuständig ist wie für Chorleitung und Fortbildungen, ist vor allem neugierig auf die Orchester. Zu den wichtigsten Jugendorchestern Großbritanniens zählt das Northamptonshire County Youth Orchestra, das am 24. Juli um 18 Uhr Werke von Bizet, Sibelius und Tschaikowsky spielen wird.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach dem Auftritt von emBRASSment am 26. August wird der Blankenseer Musiksommer dann am 24. September ausklingen. Der Johannische Chor Berlin, vor Corona Stammgast in der Waldfrieden-Kirche, wird dann ab 18 Uhr Choralmotetten, Psalmvertonungen und geistliche Lieder aus verschiedenen Epochen vorstellen.

Sebastian Nichelmann-Barski ist Musikbeauftragter der Johannischen Kirche in Blankensee und ab 2022 künstlerischer Leiter des Blankenseer Musiksommers. Quelle: Privat

„Wir möchten dem Publikum auch Abwechslung bieten“, so Sebastian Nichelmann-Barski. Er hat im vergangenen Herbst die künstlerische Leitung des Festivals von Erhard Marek übernommen, der vor mehr als 30 Jahren die ersten Konzerte in der Kirche mitinitiiert hatte. Der junge Nachfolger kam nach seinem Masterstudium in Musik, Deutsch und Mathematik 2015 zur Johannischen Kirche. Freuen würde sich der Verein übrigens noch über freiwillige Helfer, die an den Konzertabenden vor Ort das Team unterstützen, hebt er hervor.

Weitere Informationen unter www.blankenseer-musiksommer.org

Von Karen Grunow