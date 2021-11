Blankensee

Unbekannte hatten die Fassaden von zwei Gebäuden der Schule in Blankensee mit einem Fasermaler die Fassade beschmiert, wie die Polizei am Dienstag registrierte. Schon am Montag waren Graffiti an der Schule und am Bushäuschen für eine Anzeige aufgenommen worden. Beamte sicherten Spuren. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline