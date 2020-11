Blankensee

Die Wetterstation auf dem Erlebnisgelände am Naturpark-Zentrum wurde gestohlen. „Wir haben den Diebstahl am Mittwochmorgen bemerkt. Wer macht denn so was?“, fragt Elisabeth Hofmann vom Naturparkzentrum. Im August dieses Jahres konnte der Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung mit Hilfe von Fördergeldern eine Wetterstation für seine Umweltbildungsangebote anschaffen. Nun ist die öffentlich zugängliche Wetterstation entwendet worden. Inzwischen wurde Anzeige erstattet.

Mitarbeiter sind fassungslos

Der Diebstahl macht die Mitarbeiterinnen des Landschafts-Fördervereins fassungslos. „Mit Hilfe der Wetterstation wollten wir Schülern das Thema Klimawandel näherbringen. Gemeinsam sollten die aktuellen Wetterveränderungen dokumentiert und deren Ursachen erforscht werden“, berichtet Hofmann und fügt hinzu: „Erste Vorbereitungen mit den Schulen haben schon stattgefunden, es macht uns einfach traurig, dass wir unsere Bildungsarbeit jetzt nicht wie geplant durchführen können.“

Diebe sollen Wetterstation zurückbringen

Mit der Anlage, die den Namen „Umweltbildungsstation Blütenwiese“ bekommen hatte, wurden Temperatur, der Luftdruck, die Windgeschwindigkeit und -richtung sowie der Niederschlag erfasst. Gefördert wurde die Anschaffung der Wetterstation im Rahmen des Projektes „Begeistern, erfassen und vertiefen – ein Projekt zur Förderung des Umweltbewusstseins im Naturpark Nuthe-Nieplitz. „Wir hoffen, dass wir die Wetterstation zurückbekommen“, so Elisabeth Hofmann.

Von Margrit Hahn