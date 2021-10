Blankensee

Mit Bachs Toccata, sanften Klängen von Bartholdy und virtuosen Melodien von Sweelinck klang am Freitagabend der Blankenseer Musiksommer aus und verabschiedete gleichzeitig seinen langjährigen Leiter Erhard Marek. Die neue Leitung der Konzertreihe wird ab jetzt Sebastian Nichelmann-Barski übernehmen. „17.8.1980 wurde die neue Orgel hier eingeweiht. Wir konnten damals keine regelmäßigen Orgelkonzerte geben“, erzählt Marek. „Nicht jeder hatte ein Auto, die Leute mussten mit Ost-VW-Bussen vom Bahnhof abgeholt werden“.

Erst im Mai 1990 war es soweit: „Da konnte ich zum ersten Mal sagen: Jetzt sehen wir uns in vier Wochen wieder“, erinnert er sich an den Auftakt zur Konzertreihe Blankenseer Musiksommer, die ab 1993 diesen Namen trug. „Anfangs waren es Freunde und Bekannte, später hat sich das herumgesprochen und wir bekamen Anfragen“, sagt Marek. „Manchmal waren es so viele Anfragen, dass ich die in einem Jahr nicht unterbekommen habe“.

Abschiedskonzert mit Gerhard Löffler

Die Zungenpfeifenorgel in der Johannischen Kirche mit ihren vielen Registern und die schöne Atmosphäre lockte sowohl Besucher als auch Musiker. Zum Abschluss des diesjährigen Musiksommers und zum Abschied seines Mitbegründers spielte Gerhard Löffler, Hamburger Organist, Werke aus den verschiedensten Epochen. Mit den „Chants d’oiseuax“ von Olivier Messiaen zeigt er, über was für eine Bandbreite von Registern die Orgel eigentlich verfügt. „Er hat die verschiedenen Klangfarben toll herausgearbeitet“, findet Marek.

Der Mitbegründer der Konzertreihe ist dafür bekannt, dass er „immer musikalische Krawatten trägt“, erklärt sein Neffe Johannes Marek. „Jeder hat eine Macke“, sagt Erhard Marek lachend. Passend dazu bekommt er zum Abschied neue Krawatten geschenkt.

Für sein Engagement beim Blankenseer Musiksommer und seine musikalischen Krawatten bekannt: Erhard Marek Quelle: Antonia Engel

Auf der roten sowie der blauen Krawatte ist Mareks zweite Leidenschaft abgebildet: Die Eisenbahn. „Das ist mein Hobby seit dem fünften Lebensjahr“, erzählt Marek. „Wenn man den ganzen Tag mit Musik verbringt, dann ist das abends keine Entspannung mehr“. Entspannung bringt dann die Eisenbahn, ob als Modell oder im Großformat. „Im Sommer wird immer die Gartenbahn aufgebaut“, erzählt er mit leuchtenden Augen.

Jugendorchester aus Belarus und Organisten aus den USA und Australien zu Gast

Die drei Jahrzehnte Blankenseer Musiksommer bringen viele Erinnerungen mit sich. „Es waren so viele Sachen die einfach schön waren“, erzählt Marek. „Wir hatten Orchester, Jugendorchester, Orchester aus Weißrussland, Organisten aus Australien, Amerika…“, zählt er auf. Die Vielfältigkeit des Musiksommers ist auch beim Publikum sehr geschätzt. „Es gibt nur zwei Konzerte, für die ich mich heute noch schäme aber das sind weniger als ein Prozent, das ist okay“, sagt er lachend.

Aus den Konzerten und den Besuchen der Musiker sind Freundschaften entstanden, die bis heute noch halten und auch Stammpublikum hat die Konzertreihe mittlerweile. „Von einem Ehepaar habe ich sogar diese Krawatte geschenkt bekommen“, erzählt Marek und dreht den Schlips, auf dem Noten und Klaviertasten abgebildet sind, zwischen den Fingern. Mit dem Blankenseer Musiksommer verbindet Marek nicht nur musikgefüllten Abenden, sondern vor allem eins: „Menschlichkeit“.

Von Antonia Engel