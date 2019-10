Brücken-Baustelle bleibt bis Mitte November

Trebbin

Autofahrer rund um Trebbin und die B 101 müssen weiterhin Geduld haben. Wer von der neuen B 101 abfährt und in Richtung Großbeuthen will, landet in einer Sackgasse. Die Dauerbaustelle an der Brücke und der Verbindung zwischen Trebbin und Großbeuthen verzögert sich weiter; die Arbeiten dauern noch bis Mitte November an.

Ursprünglich verhieß das Baustellenschild ein Ende der Ortsumfahrung Thyrow bis Ende 2018. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren; ab und zu quält sich sogar ein Motorradfahrer durch.

Die Abfahrt von der B 101 in Richtung Großbeuthen endet in einer Sackgasse. Quelle: Elinor Wenke

Seit dem Frühjahr dieses Jahres wird dort gebaut – mit zwischenzeitlichen Unterbrechungen. Das nervt vor allem die Anwohner und Pendler. „Das geht nun schon seit Monaten so. Wenn man von Trebbin nach Beuthen will, muss man eine Riesen-Umleitung in Kauf nehmen“, monierte Ralf Nitsche aus Woltersdorf am MAZ-Lesertelefon. Der 59-Jährige hat außerdem den Eindruck, dass ein Fortschritt der Bauarbeiten nicht so recht zu erkennen ist.

Der Grund für die Verzögerung sind technische Nachforderungen. „Für die ausgeschriebenen Dübel zum Verbinden des Brücken-Überbaus mit einer neuen Aufbetonschicht ist ein Ermüdungsnachweis zu führen“, teilt Cornelia Mitschka vom Landesbetrieb Straßenwesen auf MAZ-Anfrage mit. „Dieser Nachweis wurde vom Prüfingenieur gefordert und musste von der Baufirma zusätzlich erbracht werden, was die Ausführungsplanung verzögert hat“, erklärt Cornelia Mitschka.

Hoffnung auf den 15. November

Seit dem 19. September laufen die Arbeiten wieder. Laut Landesbetrieb soll die Brücke ab 15. November wieder befahrbar sein. „Mit gewissen Verkehrseinschränkungen wie dem Fehlen des Geländers muss noch gerechnet werden“, teilt Cornelia Mitschka mit.

Dass sich das Bauende nochmals verschiebt, war selbst für Trebbins Bürgermeister Thomas Berger ( CDU) neu. „Wir hatten noch die Information, dass sich die Arbeiten aufgrund notwendiger neuer Statikberechnungen bis Ende Oktober verzögern“, sagte er am Rande der Finanzausschuss-Sitzung. „Es nervt einfach“, sagt Berger und hofft, dass nun alles zügig voran geht.

Baustart in der Berliner Straße

Ebenfalls für November plant die Stadt Trebbin die Instandsetzung der lädierten Berliner Straße/Anschluss Puschkinstraße. Die Stadtverordneten hatten im Juni die Instandsetzung mit Großsteinpflaster beschlossen.

Die alten Platten im Bereich Berliner Straße/Puschkinstraße sind lädiert. Quelle: Elinor Wenke

„Doch das erwies sich als unwirtschaftlich“, berichtet Berger, „die veranschlagten Kosten von 80.000 Euro stiegen auf das Doppelte.“ Deshalb soll mit dem Segen der Stadtverordneten der Abschnitt nun mit Asphalt saniert werden. „Aber in einer helleren Variante, um den Übergang zum anderen Straßenbelag harmonisch zu gestalten und dem Altstadtcharakter Rechnung zu tragen“, kündigt Berger an.

Die Denkmalschutzbehörde muss dem Vorhaben zustimmen. „Wir wollen den Abschnitt noch vor Weihnachten fertigstellen“, sagt Berger.

Von Elinor Wenke