Teltow-Fläming

Genau zehn neue Coronafälle gab es in Teltow-Fläming in den vergangenen sieben Tagen. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises zwei Neuinfektionen. Beide betroffenen Personen kommen aus Trebbin. Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, infizierten sich mehrere Bewohner einer Gemeinschaftseinrichtung für Asylbewerber in Trebbin.

Hohe Ansteckungsquote in Trebbin

In der Clauertstadt ist die Gesamtzahl der Infizierten binnen einer Woche damit von 10 auf 15 angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Trebbin damit aktuell bei 52. Der statistische Wert gibt an, wie viele Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Weil der Wert auf 100.000 Einwohner hochgerechnet wird, gilt er aber nur auf kreisweiter Ebene als aussagekräftig, ob wieder strengere Coronaregeln notwendig sind. In ganz Teltow-Fläming liegt der Wert aktuell bei 5,9.

Aktiv ist das Coronavirus derzeit noch bei elf Einwohnern von Teltow-Fläming. Sie leben neben Trebbin auch in Ludwigsfelde, Blankenfelde-Mahlow und Großbeeren. Zu den zwei Neuinfektionen kam am Freitag auch die Meldung von zwei weiteren Genesenen im Landkreis hinzu. Von insgesamt 204 nachgewiesen Angesteckten, sind inzwischen 180 wieder gesund.

Keine Ansteckungen in Risikogebieten

Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, haben die Neuinfektionen offenbar nichts mit der Rückkehr einiger Einwohner aus internationalen Risikogebieten zu tun. Demnach meldeten sich bisher insgesamt 203 Personen beim Gesundheitsamt als Rückkehrer aus Risikogebieten. Die meisten von ihnen kamen aus Schweden (37), der Türkei (27) sowie den USA (24). Nachweislich hat sich kein einziger von ihnen im Ausland mit dem Coronavirus angesteckt, teilt der Kreis mit.

Jedoch brachten zwei Reiserückkehrer das Coronavirus aus Ländern mit, die nicht als Risikogebiete gelten. Zudem, so heißt es aus dem Gesundheitsamt, lässt sich eine Vielzahl der Neuinfektionen auf den innerdeutschen Reiseverkehr zurückführen. Auch der Fakt, dass viele Menschen nun getestet werden, ohne dass sie Symptome zeigen, würde zu den steigenden Infektionszahlen in TF beitragen.

Von Victoria Barnack