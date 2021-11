Wiesenhagen/Klein Köris

Hofladen ist nicht gleich Hofladen. Davon können sich in der Region Einwohner und Touristen gleichermaßen überzeugen. MAZ stellt einige von ihnen vor. Diesmal: in Wiesenhagen und Klein-Köris.

„Schon mit vier Jahren bin ich auf dem Hof mit dem Trecker umher gekurvt. Das Säen und Ernten macht mir nicht nur Spaß, es ist für mich auch sehr befriedigend“, sagt Sebastian Klass, der 2018 bester Landwirtschaftsmeister Brandenburgs wurde. Zu Jahresbeginnt hat er mit seiner Frau Kristin den Hof seines Vaters im Trebbiner Ortsteil Wiesenhagen übernommen. Eine Herausforderung, der sich der 27-Jährige mit neuen Plänen stellt.

Beweglicher Hühnerstall

Sein jüngstes Projekt ist seit August der einjährige Probelauf eines Mobilstalls an der B 101 für vorerst 100 der 230 Hühner auf dem Hof. Mit diesem Caravaning für Hühner ist gewährleistet, dass die Tiere stets auf die sattesten und frischesten Wiesen umgesetzt werden können, sodass sich Boden und Grasnarben wieder erholen können.

Die Hühner lieben den Mobilstall, weil er ihnen immer das satteste Grün beschert. Quelle: Franziska Mohr

Hinter diesem Hühner-Mobil steckt viel Arbeit: Zäune müssen ständig umgesetzt werden, Wasser- und Futtertransport immer gewährleisten sein. Aber die Arbeit lohnt sich, wie die vielen Eier in dem kleinen Selbstbedienungs-Hofladen beweisen.

Geschäft auf Vertrauensbasis

Die Klassens bieten dort auch Kartoffeln an: von den mehligen Karlena und Talent über die vorwiegend festkochende, rotschalige Laura bis zur festkochenden Belana, Annabel oder Linda. Saisonal sind etwa bis Weihnachten auch Süßkartoffeln erhältlich.

Die Selbstbedienung in Wiesenhagen klappt super. Quelle: Franziska Mohr

Auf einer Tafel sind mit Kreide die Preise vermerkt. „Die Selbstbedienung klappt. Von unseren Kunden ist noch nie jemand vom Hof gegangen, ohne zu bezahlen“, sagt die diplomierte Juristin Kristin Klass, die derzeit noch eine halbe Stelle im Deutschen Verband der Landschaftspflege hat.

Kohl und Salat fanden reißenden Absatz

„Meine Leidenschaft sind aber nicht die Paragraphen, sondern der Gemüseanbau“, sagt die 33-jährige Mutter von zwei Kindern. Letzteren will sie jetzt schrittweise ausbauen. Zumal der von ihr in diesem Jahr angebaute Rot-, Spitz- und Weißkohl sowie der Mangold-, Kopf- sowie Radicchio-Salat reißenden Absatz fand. Auch bei Zwiebeln und Kürbis griffen die Kunden gern zu.

Ein Renner sind die Suppenhühner, die allerdings nicht immer und nur auf Bestellung erhältlich sind. Letzteres gilt auch für Lammfleisch, das die Klassens vom Bioschäfer Jonas Scholz beziehen. Der Imker Olaf Schwerdtfeger liefert den Honig an. Da zum Hof in Wiesenhagen noch etwa 160 Hektar normaler Ackerbau und Grünland gehören, können sich Pferdehalter dort auch Heu ab einem Ballen oder Hafer ab 200 Kilogramm abholen.

„Spätestens in zwei Jahren soll aus dem Selbstbedienungs-Hofladen ein richtiges kleines Geschäft und damit ein wichtiges Standbein für uns werden“, betont Landwirt Sebastian Klass. Außerdem träumen die beiden Wiesenhagener vom Ausbau eines Schul- oder Mitmach-Bauernhofes. Dort könnten dann Familien in einer Art gläserner Produktion die Wertschöpfungsketten auf dem Bauernhof direkt verfolgen. Die Ideen und der Platz sind da, aber noch ist dies nur Zukunftsmusik.

Köriser Bio Oase mit Spreewald-Produkten

„Ich weiß noch, wie man Kühe melkt oder Kartoffeln und Gemüse angebaut“, sagt die Inhaberin der Köriser Bio Oase, Katrin Tischler, schmunzelnd.

Auf dem Dorf aufgewachsen, habe sie in der LPG und später der Märkischen Agrargenossenschaft in Mittenwalde gearbeitet. Als sie 2004 arbeitslos wurde, baute sie die seit 2001 im Nebenerwerb betriebene Mutterkuhhaltung mit der Fleischvermarktung aus. Wünsche ihrer Stammkunden gab es genug. Zumal Köris mit Ausnahme des Penny-Marktes mit Lebensmittelgeschäften nicht gerade gesegnet ist.

Katrin Tischler in ihrer Köriser Bio Oase. Quelle: Franziska Mohr

Auch der Spreewaldverein hat Katrin Tischler ermuntert. Säfte aus Burg wie Aronia oder schwarze Johannisbeere sowie Gurken, Letscho, Meerrettich, Sauerkraut und nicht zu vergessen der traditionelle Spreewald-Bitter gehören inzwischen zu ihrem Standardangebot.

Fleisch und Wurst kommen jetzt aus Vetschau

Die eigene Mutterkuhhaltung hat die Köriserin eingestellt. Das war nicht mehr zu schaffen. Fleisch- und Wurstwaren bezieht sie jetzt aus Vetschau. Nicht nehmen lässt sich die 58-Jährige allerdings die Eigenproduktion eines Dinkel-Roggen-Vollkornbrots sowie des Gemüse- und Krustenbrotes aus richtigem Sauerteig. Auch leckere Weizen- und Dinkelbrötchen sowie diverse Kuchen vom Obststreusel bis zur Kokos-Butter-Torte sind bei den Kunden gefragt.

Joghurt, Schlagsahne, Frischmilch, Schmand und diverse Käsesorten werden in der Gläsernen Molkerei in Münchehofe oder dem Öko-Dorf Brodowin in der Schorfheide hergestellt. „Auch für Kunden mit Lebensmittelunverträglichkeiten bieten wir Alternativen wie glutenfreie Produkte an“, versichern Katrin Tischler und ihre Mitarbeiterin Ulrike Richter.

Auf Kundenwunsch kann alles besorgt werden

Als Vollsortimenter konnte sich die Körsier Bio Oase auch mit Gemüse, Obst und Getränken allerdings erst durch die Kooperation mit dem Terra Naturkosthandel etablieren, der insgesamt etwa 15.000 Bio-Produkte aus der Region zwischen Ostsee und Lausitz anbietet. „Auf Kundenwunsch können wir so ziemlich alles besorgen vom Erdnussmus bis zu leckerem Tofu“, betont Katrin Tischler.

Mitarbeiterin Ulrike Richter weiß genau, was ihre Kunden besonders mögen. Quelle: Franziska Mohr

Zugleich aber schränkt sie ein, dass sie vom Geschäft der Bio Oase allein nicht leben könnte. Das gelingt nur im Gesamtpaket mit ihrer kleinen Gaststätte, ihrem Partyservice sowie einem in der Pandemie eröffneten Mittagsservice „Essen auf Rädern“.

Für das Angebot konnte sie von Körbiskrug bis Halbe schon 50 Kunden, darunter auch die Mitarbeiter von Arztpraxen und Apotheken begeistern. „Wer es ausprobieren will, Anruf genügt“, ermuntert Katrin Tischler potenzielle Neukunden.

Von Franziska Mohr