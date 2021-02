Schönhagen

Mit Smileys will Dieter Kotras den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Dabei wissen die meisten nicht, wem sie diese kleine Aufmerksam zu verdanken haben. Gut 200 Stück hat der Schönhagener in den vergangenen Tagen bei Freunden und Bekannten in die Briefkästen gesteckt. Am schwarzen Brett in Schönhagen hat schon jemand ein Dankeschön für den „Muntermacher“ angebracht.

Dünne Holzscheiben für die Deko

Dieter Kotras hatte vor Weihnachten aus Äste dünne Scheiben geschnitten und diese mit dem Winkelschleifer glatt geschliffen. Die Enkelkinder malten lustige Gesichter drauf und hängten die Holzscheiben als Dekoration an den Weihnachtsbaum. Als der Baum abgeschmückt wurde, überlegte sich Dieter Kotras die Smileys nicht in der Versenkung verschwinden zu lassen, sondern anderen damit eine Freude zu bereiten. Denn besonders jetzt in der Coronazeit sind viele durch den lang anhaltenden Lockdown deprimiert und können eine Aufmunterung gut gebrauchen.

Und so steckte Dieter Kotras die lustig bemalten Holzscheiben in Schönhagen, Luckenwalde, Trebbin und Körzin in die Briefkästen. „Einige haben wir auch zu unserer Freunden nach Thüringen geschickt inklusive selbst gemachtem Ingwersaft“, berichtet Dieter Kotras.

Musik für Kranke und Senioren

Der 62-Jährige war 2019 mit seiner Frau Evi ein Jahr in Europa unterwegs. Dafür hatten sie einen Bus angeschafft, der mit Sonnenblumenmotiven und lustigen Sprüchen beklebt wurde. Mit diesem Bus war er auch im Dezember vergangenen Jahres unterwegs. Er machte vor Krankenhäusern und Altenheimen der Region Station und ließ Weihnachtslieder erklingen, um die Menschen zu erfreuen. „Es geht darum, in schweren Zeiten einen Lichtblick zu senden“, sagt er.

Der Lehmbauer, der sich vor mehr als 20 Jahren der ökologischen Bauweise verschrieben hat, ist derzeit dabei Bauprojekte vorzubereiten und Gutachten zu erstellen. Wenn es in diesem Jahr möglich ist, wollen er und seine Frau wieder mit dem Bus auf Tour gehen. Als Ziel haben sie sich die baltischen Länder ausgesucht. Allerdings sollen es dieses Mal nicht länger mehr als zwei Monate werden.

Mehr Solidarität gewünscht

Bis dahin wird er vielleicht noch den einen oder anderen mit einem Smiley überraschen. „Wer ihn nicht mag, kann ihn ja weglegen“, fügt er hinzu. Wenn sich Kotras etwas wünschen könnte, so wäre es mehr Solidarität untereinander. Kein Verständnis hat er für Maskenkritiker: „Die sollten mal auf den Friedhof gehen und schauen, wie viele Coronatote es gibt, die gern Maske tragen würden.“

