Blankensee

Nach dem Tod ihrer Eltern setzt Katja alles auf eine Karte: Sie folgt einer spontanen Eingebung, bricht ihre Zelte in ihrer Heimatstadt ab und reist in das beschauliche Dörfchen Herzfeldt. Denn von dort stammt ihr Glückstaler. Wird er ihr Schicksal zum Guten wenden?

Alexandra Neldel, (l.), Bert Tischendorf und Zoë Valks spielen die Hauptrollen in der Märchen-Verfilmung. Quelle: Felix Matthies/ZDF

Zugegeben: Schwer ist es nicht, das Ende des neuen ZDF-Spielfilms „Sterntaler des Glücks“ zu erraten. Der Liebesfilm geht natürlich gut aus. Viel interessanter als die Geschichte dürfte für viele Menschen in der Region der Drehort sein: Die moderne Version des Sterntaler-Märchens wird derzeit in Blankensee und in anderen kleinen Dörfern in Teltow-Fläming, Potsdam-Mittelmark und bei Brandenburg (Havel) gedreht.

Der Pavillon gab den Ausschlag

„Im Mittelpunkt unserer Dreharbeiten steht der Pavillon im Schlosspark von Blankensee“, sagt der Leiter der Produktionsfirma Sabotage-Films, Karsten Aurich. Weil es den Pavillon in dieser Form nur dreimal in der Nähe von Berlin gibt, war die Entscheidung schnell gefallen, denn die Besitzer des Schlosses zeigten sich für die Zusammenarbeit aufgeschlossen.

Produktionsleiter Karsten Aurich Quelle: Victoria Barnack

„Unsere Hauptrolle Katja ist Restauratorin und arbeitet den Pavillon, unter dem sich ihre Eltern verlobt hatten, für das ganze Dorf Herzfeldt wieder auf“, sagt Aurich. Den echten Pavillon in Blankensee haben die Filmemacher dafür extra künstlich in einen schlechteren Zustand versetzt. Im Laufe des Films wird er aufgehübscht und zum neuen Dorf-Treffpunkt. „Wenn wir mit dem Dreh fertig sind, müssen wir den Pavillon genauso zurücklassen wie er vor dem Dreh war, denn er ist denkmalgeschützt“, erklärt Aurich.

Dreharbeiten mitten im Dorf

Auch der Rest von Blankensee gelangt in dem Film unter dem Namen Herzfeldt zu heimlicher Berühmtheit. „Wir drehen nicht nur im Schlosspark sondern auch mitten im Ort“, sagt Aurich. Den Dorfkern mit Bäckerei und Fischerei werden im ZDF sicher nicht nur die Einheimischen sondern auch die vielen Besucher wiedererkennen.

Außerdem wohnt das halbe Filmteam derzeit im Dorf. „Wir profitieren noch ein wenig von den Ausläufern der Corona-Pandemie, indem wir alle Zimmer im Schloss Blankensee und einige weitere Gästezimmer im Ort buchen konnten“, erklärt Aurich.

Die Straße Zum Schloss hat selten so viel Technik gesehen wie in diesen Tagen. Quelle: Victoria Barnack

„Auch am Bohlensteg am Blankensee hätten wir gern gedreht“, sagt er. Wegen der strengen Naturschutzauflagen entschieden sie sich aber für einen anderen Drehort. Die Szenen entstehen nun am Beetzsee bei Brandenburg (Havel). Außerdem wird in Lünow bei Roskow, in Wildenbruch und auf der Landstraße bei Stücken (Potsdam-Mittelmark) gedreht. Die Schauplätze aus dem modernen Sterntaler-Märchen werden also vielen Menschen aus Region bekannt vorkommen.

In Lünow bei Roskow werden die Szenen für einen zweiten wichtigen Schauplatz gedreht. Quelle: Karsten Aurich

Wer bei der Ausstrahlung im ZDF ganz genau hinschaut, wird dann vielleicht sogar das ein oder andere bekannte Gesicht erkennen. „Statisten und Komparsen kommen aus der Region“, berichtet Karsten Aurich. Eine Mitarbeiterin aus seinem Team hatte vorher den Aufruf gestartet, auf den einige Menschen über die sozialen Medien aufmerksam wurden.

„Hinter den Kulissen stressiger als erwartet“

Eine von ihnen ist Allegra Thomas aus Trebbin. „Ich habe den Aufruf bei Facebook gesehen“, erzählt die 18-Jährige, die in dieser Woche immer mal wieder durch den Hintergrund im Blankenseer Schlosspark spazieren durfte. Filmerfahrung hatte sie bisher nicht. „Ich war beim Theater, aber bei einer Fernsehproduktion habe ich noch nicht mitgemacht“, berichtet sie.

Auf einem Privatgrundstück in der Straße Zum Schloss hat das Produktionsteam die Basis aufgebaut. Quelle: Victoria Barnack

Für die neuen Erlebnisse ist sie dankbar und erzählt, dass die Arbeit am Set doch anders ist als sie gedacht hätte. „Hinter den Kulissen ist es viel stressiger als erwartet“, sagt Allegra Thomas, „aber alle Mitarbeiter hier sind sehr nett.“ Weil sie als Statistin nur in kleinen, kurzen Ausschnitten zu sehen ist, bedeutet der Filmdreh für die 18-Jährige vor allem eins: warten. „Zum Glück sind wir hier gut versorgt“, sagt sie.

Das Drehteam hat unweit des Schlossparks sein Hauptquartier aufgeschlagen. Ein Einwohner hat einen Teil seines Grundstücks für die sogenannte Basis zur Verfügung gestellt. Dort hat sich die Verpflegung, Toiletten und die Corona-Hygiene aufgebaut. „Wir beim Film arbeiten trotz der inzwischen sehr niedriger Inzidenz noch immer mit strengen Testkonzepten“, erklärt Karsten Aurich.

Einwohner wurden vorab informiert

Über das Großaufgebot mitten in ihrem Dorf wundert sich in Blankensee übrigens kaum jemand. Die Einwohner sind Dreharbeiten gewohnt, wenn auch nicht in so großem Umfang. Ein Mitarbeiter von Aurichs Firma hatte zuvor an jeder Haustür erläutert, was in den nächsten Wochen in der Nachbarschaft passiert. „Wir wissen, dass das Informationsbedürfnis der Menschen vor Ort immer groß ist und sind froh, dass uns der überwiegende Teil der Blankenseer so wohl gesonnen ist“, sagt Karsten Aurich.

Sogar mit der Feuerwehr gab es eine unkomplizierte Absprache, denn das Team nutzt auch die Fläche rund um das Gerätehaus. Dafür gab es andere, unerwartete Schwierigkeiten. Der Fluglärm vom BER zum Beispiel ist derzeit viel lauter zu hören als im Winter, als der Drehort ausgesucht wurde.

Film wird in der Vorweihnachtszeit ausgestrahlt

Noch bis Ende des Monats laufen die Dreharbeiten in Blankensee und Umgebung. Wann die Produktion zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Karsten Aurich rechnet mit der Erstausstrahlung im November oder Dezember in der Vorweihnachtszeit. Denn „Sterntaler des Glücks“ gehört zur Reihe der ZDF-Herzkino-Märchen. „Dafür nehmen wir die inhaltliche Idee der Märchen und adaptieren sie in eine moderne Geschichte, die in unserer Zeit spielt“, sagt Aurich. „Im Mittelpunkt stehen starke, moderne Frauenrollen.“ Gespielt wird Hauptfigur Katja von Alexandra Neldel, die den meisten aus der Telenovela „Verliebt in Berlin“ und der Romanverfilmung „Die Wanderhure“ bekannt sein dürfte.

Von Victoria Barnack