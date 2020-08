Thyrow

Statt wie geplant mit einer Riesen-Party hat das Bauunternehmen Erdmann aus Thyrow sein 20-jähriges Jubiläum mit einem kleinen aber feinen Empfang gefeiert. Die große Party wurde ins nächste Jahr verschoben.

Arbeit und Lohn für acht Menschen

Genau am 1. August ist es 20 Jahre her, dass sich Olaf Erdmann (52) mit seinem Unternehmen selbstständig gemacht hat. Inzwischen ist das ehemalige Ein-Mann-Unternehmen so gewachsen, dass es im Moment für acht Menschen Arbeit und Lohn bedeutet. Darunter sind auch die beiden Söhne der Familie, die so wie es aussieht, noch eine ganze Weile in des Vaters Fußstapfen wandeln können. Die beiden arbeiten im Familienbetrieb voll mit, der ältere der beiden als Polier, der Jüngere beginnt gerade damit, die Bauleitung zu übernehmen. Christiane Erdmann (52) dagegen kümmert sich ums Büro.

Eine junge Truppe

„Wir haben hier eine junge aktive Truppe“, sagt Olaf Erdmann, der sich neben seinem Unternehmen auch um die Politik unmittelbar vor der eigenen Haustür kümmert. Als Mitglied der Stadtverordnetenversammlung wie des Ortsbeirats von Thyrow hat er einen guten Draht zu Vereinen, den Nachbarn und anderen Bürgern aus dem Ort und aus Trebbin.

Baumstamm und Mauer als Geschenk an Familie Erdmann. Quelle: Udo Böhlefeld

Mit der jungen Truppe von Erdmann Bau hat er schon auf vielen Baustellen mitgemischt. So hat Erdmann an einer der größten Wildbrücken aus Holz bei Luckenwalde mit Hand angelegt. Er war beim Tunnelbau in Schönefeld und der Tangente L 101 beteiligt. „An fast jeder Brücke hier in der Umgebung waren wir beteiligt. In Großbeeren haben wir an über zwanzig Sozialwohnungen mitgebaut, und in Trebbin haben wir bei der Verklinkerung der Fassade der Feuerwache Hand angelegt.“

Geschichtlicher Boden

Olaf Erdmann fand für sein Bauunternehmen günstige Bedingungen vor. Das Grundstück an der Thyrower Ladestraße befindet sich seit der Großvater-Generation im Familienbesitz. Schon um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert wurde hier nicht nur gewohnt. Es war auch für die Gewerbe der damaligen Erdmanns noch ausreichend Platz. Heute sieht man auf dem Areal die Handschrift eines Bau-Experten, der sich im grünen Thyrow sichtlich wohlfühlt.

Betongold

Als Christiane und Olaf Erdmann im Jahr 2000 den Schritt in die Selbstständigkeit wagten, da war von Hochkonjunktur und Immobilien-Boom noch nicht die Rede. Es waren sogar eher schwierige Zeiten. „Ein guter Mix aus Beteiligungen an öffentlichen Aufträgen und privaten Bauherren hat geholfen, die schwierigen Jahre zu überstehen. Die letzten zehn Jahre lief das Geschäft gut“, sagt Olaf Erdmann. In der Branche spricht man bis heute gerne vom ’Betongold’.

Launige Worte zum Jubiläum

Thyrow ließ es sich nicht nehmen, der Unternehmerfamilie zum 20-jährigen Jubiläum zu gratulieren. Gertrud Klatt ( CDU), die Vorsitzende des Ortsbeirates, und Rosi Marschall, zweite Vorsitzende des Breitensportvereins Rot-Weiß Thyrow und ehemalige Leiterin von Kita und Hort in der kleinen Gemeinde, überbrachten zum Jubiläum launige Worte und eine Pappmaché-Mauer, die alle Mitglieder der Familie Erdmann in ihrer Kindheit erlebt hatten. Dazu gab’s einen Baumstamm als Geschenk, der für eine Esskastanie stand. Die soll aber erst Einzug auf dem Grundstück der Erdmanns halten, wenn wieder Pflanzzeit ist.

Von Udo Böhlefeld