Schönhagen/Wildau

Wer Andreas Timmermann nach der Zukunft der Brandenburger Wirtschaft fragt, der wird vor allem über ein Thema zu hören bekommen: emmissionsarme Flugzeugantriebe. Seit Jahren wirbt der Geschäftsführer des regionalen Wirtschaftsverbandes Berlin Brandenburg Aerospace Alliance (BBAA) bei Firmen, Geldgebern und Behörden für immer neue Projekte zu diesem Thema. Viele davon sind – nicht zuletzt dank seiner Harnäckigkeit – schon angelaufen. Das jüngste startete erst vor wenigen Tagen, und wenn alles glatt läuft, könnte es spektakulär werden.

Die BBAA hat gemeinsam mit dem Flugplatz Schönhagen, dem Flugplatz Straußberg, der TH Wildau, dem Ölkonzern Total und weiteren Akteuren die Arbeit an einer Studie begonnen, die bis Ende des Jahren nachweisen soll, dass man synthetisches Kerosin direkt auf dem Flugplatz herstellen kann. Und zwar aus Solarenergie – und das in einem wirtschaftlich verträglichen Rahmen. Anschließend soll genau das auch passieren, und zwar in Schönhagen.

Power to Liquid im Kleinformat

Die Prinzip dahinter klingst erst einmal recht simpel, es ist wird oft als „Power to Liquid“-Verfahren beschrieben. Das Konsortium will in der Einflugschneise des Flugplatzes auf den weiten Flächen neben der Start- und Landebahn ein zwölf Hektar großes Solarfeld aufstellen. Technisch sei das kein Problem, sagt Timmermann, es gibt inzwischen Solarpanele, die so wenig Licht reflektieren, dass Piloten dadurch nicht geblendet werden.

Platz für Solarflächen: der Flugplatz Schönhagen Quelle: Fabio Spitzenberg/Flughafengesellschaft Schönhagen

Mit dem Strom, den diese Panele erzeugen, wird dann in einem so genannten Elektrolyseur Wasser aufgespalten und auf diesem Weg Wasserstoff gewonnen. Dieser wird dann mit CO2 aus der Luft zusammengeführt. Anschließend kommen verschiedene chemische Prozesse zur Anwendung, bis am Ende synthetisches Kerosin entsteht, das getankt werden kann. Bei der Verbrennung wird das CO2 wieder freigesetzt – aber die CO2 -Gesamtbilanz liege bei null, so Timmermann.

Dezentrale Produktion kann Transportwege reduzieren

In der Praxis ist technische Umsetzung freilich etwas komplexer. „Alles, was einfach ist, wurde schließlich schon gemacht“, sagt Timmermann, und lacht. Zwar werden synthetische Kraftstoffe auf ähnlichen Wegen bereits seit knapp 100 Jahren hergestellt, aber bislang vor allem zentral in riesigen Anlagen. „Das Kerosin wird dann mit Tanklastern durch den ganzen Kontinent gefahren. Wenn wir zeigen können, dass man es direkt am Flugplatz produzieren kann, dann könnte das Standard für kleine Flugplätze werden und man würde sich viele Transportwege sparen“, sagt Andreas Timmermann.

Überzeugter Kämpfer für emissionsarme Flugzeugantriebe: BBAA-Geschäftsführer Andreas Timmermann. Quelle: Tim Budde/BBAA

Die Studie, die bis Ende des Jahres fertig sein soll, spielt alles erst einmal theoretisch durch. Sie soll auf dem Papier zeigen, dass das Ganze technisch funktionieren kann, dass es wirtschaftlich ist, und dass man auch die nötigen Zulassungen bekommen kann.

Praktische Umsetzung für nächstes Jahr geplant

Wenn die Studie belegt, was die Initiatoren heute schon glauben – nämlich dass das Projekt durchaus machbar und rentabel ist, dann soll es ab dem kommenden Jahr auch in der Praxis umgesetzt werden. Gespräche mit Investoren seien bereits geführt, der Bauantrag für das Solarfeld auch schon gestellt. Was die Genehmigungsverfahren angeht, ist Andreas Timmermann allerdings etwas ungeduldig. „Mir dauert das manchmal alles etwas lange. Wir haben bei dem Thema in Brandenburg noch immer einen Vorsprung, weil wir früh angefangen haben. Aber wenn wir diesen Vorsprung halten und ausbauen wollen, müssen wir das Tempo hochhalten“, sagt er.

Ziel ist es, mit dem Strom von zwölf Hektar Solarpanelen täglich rund 200 Liter Kerosin herzustellen, vielleicht sogar etwas mehr. Die Flugzeuge, die derzeit in Schönhagen starten und landen, verbrauchen aktuell rund 1000 Liter täglich. „200 Liter wären da schon eine ansehnliche Größe“, sagt Andreas Timmermann – zumal synthetischer Kraftstoff derzeit höchsten zu 50 Prozent dem herkömmlichen Kerosin beigemischt werden darf. Um den Anteil später zu erhöhen, könne man entweder noch mehr Solarkollektoren in der Umgebung aufstellen oder den Strom von anderen Solaranlagen einkaufen. Aber das ist Zukunftsmusik. Erst sollen die Grundlagen geschaffen werden.

Das Projekt hört auf den Namen „Innovative Treibstoffe für den emissionsarmen Luftverkehr“, kurz ITEAL. Es steht in einer Reihe mit den Projekten IBEFA, bei dem gemeinsam mit Rolls-Royce und dem Flugzeughersteller Apus ein hybridelektrischer Testflieger entwickelt werden soll, und dem Projekt ZE2FA, das für „Zentrum für die Entwicklung emissionsarmer Flugzeugantriebe“, steht und in Schönhagen eingerichtet werden soll.

Von Oliver Fischer