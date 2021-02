Schönhagen

Alle Jahre wieder: Dass der Flugplatz Schönhagen einen finanziellen Zuschuss vom Landkreis braucht, ist zu einer Tradition geworden. Ob zu einer guten? Darüber werden die Politiker im Kreistag nicht müde zu diskutieren. Die Kreisverwaltung jedenfalls bleibt dem Flugplatz treu. „Genau wie eine Straße schließt man einen Flugplatz nicht einfach, wenn man ihn einmal hat“, sagte Dezernatsleiter Siegmund Trebschuh kürzlich im Wirtschaftsausschuss. Zumal Schönhagen nicht wie viele andere Flugplätze nur Sportlern dient, sondern der zweitgrößte Verkehrslandeplatz in ganz Deutschland ist, der größte im Osten.

Dass über die finanzielle Unterstützung jedes Jahr aufs Neue gestritten wird, hat vor allem einen Grund: Der Flugplatz spült 1:1 Geld zurück in die Kreiskasse wie er an Zuschüssen verschlingt. Deshalb vergleicht Trebschuh die Anlage mit einer Straße. Genauso wie man vor einigen Jahren den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 101 mitfinanzierte, um den Süden des Kreis zu erschließen, sollte man nun auch zum Flugplatz stehen. „Es geht hier um eine Verkehrsinfrastruktur, die wichtig ist für die Wirtschaft in Teltow-Fläming“, erklärte er den Ausschussmitgliedern, die am Ende mehrheitlich für den Zuschuss stimmten.

Flugplatz ist wichtig für Teltow-Flämings Wirtschaft

Schönhagen entlastet quasi als kleiner Bruder den Hauptstadt-Airport BER bei der Landung kleinerer Flugzeuge. „Wenn in einem großen Unternehmen in Teltow-Fläming ein Band stillsteht, landet oft ein Flieger in Schönhagen, der das Ersatzteil bringt“, erklärte Siegmund Trebschuh. 34 Unternehmen und fünf Vereine sind direkt auf dem Flugplatzgelände angesiedelt. 39 weitere Unternehmen mit Sitz in Berlin und Brandenburg haben ihre Luftfahrzeuge in Schönhagen stationiert und wickeln von dort ihren Flugbetrieb ab. 180 Flugzeuge sind derzeit in den Hallen Schönhagens untergebracht.

Doch die Abrechnung zeigt alljährlich ein Minus. Rund 596.000 Euro wird der Landkreis als Hauptgesellschafter 2021 zuschießen müssen. Das sind knapp 30.000 Euro mehr als 2020, aber deutlich weniger als noch vor einigen Jahren und für Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke) deshalb trotzdem „überschaubar“. Als einziges Problem macht sie in diesem Jahr die Erhöhung der Personalkosten im Wirtschaftsplan der Flugplatzgesellschaft aus. Denn die Fluglotsen sind an einen Tarif gebunden.

