Einen Betrugsversuch gab es am Montag in Trebbin: Ein vermeintlicher PC-Experte meldete sich telefonisch bei einem Mann und bot an, Schadsoftware von dessen Rechner zu entfernen. Zur verabredeten Bezahlung kam es nicht, da Mitarbeiter eines PC-Geschäfts den Mann aufklärten und ihn anhielten, die Polizei zu informieren.