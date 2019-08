Trebbin

„Jung gefreit hat nie gereut“, schmetterte Günter Weiß (89) aus Trebbin am Mittwoch in die Vormittags-Kaffeerunde und strahlte seine Frau Gisela (84) an. Die beiden begingen das seltene Fest der eisernen Hochzeit. Seit 65 Jahren meistern sie das Ehe- und Familienleben Seite an Seite. Zu den ersten Gratulanten ge...