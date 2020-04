360 Schutzmasken für das Heilinstitut

Glau

„Das ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen“, freut sich Daniela Siegert. Die Allgemeinmedizinerin praktiziert am Heilinstitut der Friedensstadt Glau und hätte ihre Praxis nach Ostern schließen müssen, weil sie keine professionellen Masken mehr auf Lager hat. Da kam ihr das Geschenk von Jörg Wolfram wie gerufen. Der Senior-Chef des Trebbiner Unternehmens Kunstoff Schwimmbadtechnik verteilte insgesamt 360 professionelle FFP2-Masken an das Heilinstitut. Wolfram hatte einen Hilferuf von den Ärzten erhalten. Sowohl die Allgemeinmedizinerin Daniela Siegert, als auch die Zahnarztpraxis von Sandra und Sebastian Hintze hätten ebenso wie Physiotherapeutin Eva-Maria Silter ohne Mund- und Nasen-Schutz dicht machen müssen.

Magere Ausbeute

„Unsere Praxis hat am Ostersonntag Bereitschaftsdienst. Ich bin extra zur Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) nach Potsdam gefahren und habe dort eine einzige Maske und ein Visier bekommen“, sagt Zahnarzt Sebastian Hintze. „Wenn wir keinen Dienst hätten, wären wir gänzlich leer ausgegangen“, kritisiert er. Hintze ist der Ansicht, dass vor allen die Zahnärzte in Corona-Zeiten hinten runterfallen. „Wir sind 30 Zentimeter von der Mundhöhle des Patienten entfernt und müssen sehen, wie wir uns selbst schützen. Dabei gehören wir zur medizinischen Grundversorgung“, so Hintze. Schutzkittel hat er sich im Baumarkt besorgt.

Auch Physiotherapeutin Eva-Maria Silter erhielt von Jörg Wolfram einen Karton mit professionellen Masken. Quelle: Margrit Hahn

Dabei macht er nicht mal der Kassenzahnärztlichen Vereinigung einen Vorwurf, seine Kritik richtet sich an die Bundesregierung, die den Zahnärzten nicht die dringend notwendige Unterstützung zukommen lässt. „Derzeit herrscht Mangel an allem. Wie sollen wir es machen, wenn wir das Nichts teilen sollen?“, fragt Rouven Krone, Verwaltungsdirektor der Kassenzahnärztlichen Vereinigung in Potsdam. Und so erhielten die Zahnärzte, die an nur einem Tag Bereitschaftsdienst haben, eine Maske und ein Visier und die mehrere Tage in Bereitschaft sind, zwei Masken und zwei Visiere. Krone wünscht sich, dass endlich wieder Schutzkleidung und Desinfektionsmittel in ausreichender Menge zur Verfügung steht, schließlich gehe es auch um die Existenz der Zahnärzte.

Kampf um Schutzbekleidung

Die Kassenärztliche Vereinigung schaue täglich, wo sie etwas herbekommt. So haben sie ihre Fahrer in dieser Woche nach Hannover geschickt, der 300 Masken abgeholt hat. Zudem wurden 500 Visiere aus Sachsen geordert. Die Lieferung, die vor einer Woche ausgelöst wurde, soll noch in Leipzig beim Zoll liegen.

Auch Allgemeinmedizinerin Daniela Siegert wartet seit Tagen auf die angekündigte, versprochene Lieferung. Sie nutzt den Mundschutz länger als vorgesehen. Deshalb war die Freude groß, als sie den Karton mit den FFP-2-Masken entgegennehmen konnte. „Für meinen Sohn Torsten und für mich stand außer Frage, dass wir hier helfen. Als Christen ist dies unser Anliegen“, begründet Jörg Wolfram diese tolle Aktion. Dass die Übergabe der Masken genau am Geburtstag von Torsten Wolfram stattfand, gefiel allen Beteiligten besonders gut. „Er verzichtet auf eigene Geschenke und gibt lieber etwas“, sagt Vater Jörg Wolfram. Die Masken hatte der Juniorchef Ende vergangenen Jahres für sein Unternehmen bestellt. Die Masken werden normalerweise beim Schleifen verwendet, jetzt helfen sie vielleicht, Leben zu retten.

Von Margrit Hahn