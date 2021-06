Glau

Nach einem Familienstreit setzte sich am frühen Sonntagmorgen eine alkoholisierte 39-Jährige mit ihren zwei Kindern, fünf und elf Jahre alt, in ihren Wagen und fuhr los. Eingesetzte Polizeibeamte konnten das Fahrzeug in Glau stoppen und stellten bei der Fahrerin einen Atemalkoholwert von 1,64 Promille fest. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Von MAZonline