Glau

„In dem Nest könnten sich bis zu 50 Hornissen aufhalten“, schätzt Holger Ackermann. Der erfahrene Imker hat schon des Öfteren Hornissennester umgesetzt. Dieses Mal wurde er vom Landschaftsförderverein Nuthe-Nieplitz-Niederungen um Unterstützung gebeten. Auf der Toilette neben der Grillhütte hatten sich die Tiere ein Nest gebaut. Um sicher zu gehen, dass Besucher des Naturparkzentrums und des Wildgeheges Glauer Tal auf dem stillen Örtchen nicht gestochen werden, wurde die Toilette in den vergangenen Tagen gesperrt. Da Hornissen unter Artenschutz stehen, dürfen bewohnte Nester nicht vernichtet werden. So lag es an Holger Ackermann, sowohl die Tiere als auch das Nest umzusiedeln.

Neue Behausung besorgt

„Es war nicht leicht, jemanden zu finden, der das macht“, sagt Elisabeth Hofmann vom Landschaftsförderverein. Für die Umsiedlung hatte sie einen Nistkasten aus dem Naturfachhandel besorgt, der als neue Behausung dient. „Der Kasten wird später in der Nähe an einem Baum angebracht“, so Hofmann. Doch zuvor mussten die Insekten erst einmal eingefangen werden.

Nachdem Holger Ackermann den Futtertalg angebracht hat, kann er mit den Tieren auf Tuchfühlung gehen. Quelle: Margrit Hahn

Martin Grützner, Mitarbeiter des Landschaftsfördervereins, und Andrea Künnemann von der Naturparkverwaltung nutzen die Gelegenheit, um Holger Ackermann über die Schulter zu schauen. Der Fachmann erklärt, dass Hornissen ein eher ruhiges Völkchen sind. Allerdings dürfe man nicht vergessen, dass es sich um Wildtiere handelt. Sie können sich durchaus wehren, wenn es darum geht, ihr Nest zu verteidigen. „Der Stich ist für Menschen nicht so gefährlich wie der einer Biene“, erläutert Ackermann. Trotzdem empfiehlt er während der Aktion, auf hektische Bewegungen zu verzichten und Ringe von den Fingern sicherheitshalber abzunehmen. Im Falle eines Stichs könnte der Finger nämlich schnell anschwellen, so sehr, dass man den Ring nicht mehr vom Finger streifen könne.

Es ist geschafft : Die Königin ist gefunden. Quelle: Margrit Hahn

Als erstes knetet der „Hornissenflüsterer“ Futtertalg in seinen Händen. „So, jetzt lernen die mich erst mal kennen“, sagt Ackermann und steckt die Knetkugel in die Türritze des Toilettenhäuschen. Sofort beginnt die erste Hornisse daran zu fressen und verteilt den Duft des Futters im Nest. Warum die Hornissen ausgerechnet auf der Toilette ihr Nest gebaut hatten, weiß er nicht genau. Vermutlich, weil es dort in letzter Zeit schön ruhig war.

Ohne Königin geht nichts

Mit einem Staubsauger saugt der Naturschützer aus Storkow das straußeneigroße Nest aus und fängt so auch die umherfliegende Hornissen ein. Die Tierchen kommen in eine eigens dafür mitgebrachte Kiste. Doch das Wichtigste für ihn ist, die Königin zu finden. „Ohne die Königin läuft die Nummer hier nicht“, fügt der 57-Jährige hinzu. Vorsichtig sucht er das Nest ab und findet schließlich die Königin nebst Brut. Dass ein Teil des Nestes zerbröselt war, störte ihn nicht ist. Die Insekten können dieses schnell wieder reparieren.

Holger Ackermann bekommt fast täglich derartige Aufträge. Quelle: Margrit Hahn

Holger Ackermann ist in Sachen Hornissen im Schnitt zweimal täglich unterwegs. Trotzdem ist es für ihn immer wieder neu und aufregend. Der Auftrag in Glau ist für den erfahrenen Naturschützer also nicht ungewöhnlich, aber spannend.

Die meisten Nester sind im Schnitt 80 Zentimeter groß. „Am besten ist es immer, wenn das Nest an Ort und Stelle bleibt“, berichtet er. Er erhält sehr oft telefonische Anfragen und meist sind seine Gesprächspartner besorgt. Aber nicht nur. Inzwischen bekommt er immer öfter Anfragen von Interessierten, die sich ein Hornissennest für ihren Garten wünschen. „Die Hornissen sind die Adler der Gärten. Sie jagen und erbeuten andere Insekten“, erläutert Ackermann.

Besucher können Toilette bald wieder nutzen

Nachdem er die neue Behausung am Baum angebracht hat, klebt er die Türen des Toilettenhäuschen zu, sodass die Tiere dort nicht mehr hineinfliegen können. Ein, zwei Tage dürften sie noch etwas irritiert sein, so Ackermann. Doch sie würden recht schnell lernen und dann ihr neues Zuhause auch annehmen. Sobald das geschieht, wird das Toilettenhäuschen für die Besucher wieder geöffnet.

Von Margrit Hahn