Glau

Wenn das Auge nur Landschaft und Schönes sieht, schaut es auf das Märkische Zweistromland. Eingerahmt von der Nuthe und der Nieplitz ist es wohl eines der atemberaubendsten und artenreichsten Gebiete in unserer Gegend. Dafür, dass das auch so bleibt, sorgt der Landschaftsförderverein Nuthe-Nieplitz Niederung. Seit 1991 hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Flächen zu entsiegeln, Feuchtgebiete und Moore zu renaturieren, Bäume und Sträucher zu pflanzen und fast ausgestorbene Arten wieder anzusiedeln und ist damit zu einer Umweltbildungsstation und einer der bundesweit bedeutsamsten Vorzeigeprojekte geworden.

Erfolge des Fördervereins Nuthe-Nieplitz Niederung

Seit 30 Jahren ist Gerlinde Heuer beim Förderverein dabei. Begleitet wird sie von Maskottchen Nunie. Quelle: Antonia Engel

Das Naturschutzgebiet „ist inzwischen unsere Heimat geworden“, sagt die Vorsitzende des Landschaftsfördervereins, Elisabeth Schrödter vor dem Besucherzentrum am Wildparkgehege Glauer Tal. Dort wurden am Samstag 30 Jahre Vereinsgeschichte und ihre Erfolge gefeiert. Mittlerweile ist das Märkische Zweistromland wieder zu einer Oase für unzählige Insekten, Fische und Vögel geworden. „Der Kranich ist seit 30 Jahren wieder heimischer Brutvogel“, erzähl Schrödter stolz und auch der Steinkauz und der Kiebitz fühlen sich hier wieder wohl. „Wir sind ganz, ganz stolz auf diese Projekte“, fährt sie fort.

Unterstützung in Glau nur durch Paten möglich

All das wäre ohne die Unterstützung der Paten nicht möglich gewesen. Eine dieser Paten ist Eva Tilch. „Ich bin seit 1994 Baumpate“, erzählt die Berlinerin, „der 20. Baum in der 10. Reihe, das ist meine große Prinzessin“. Mindestens einmal im Jahr besuchen sie und ihr Mann die Streuobstwiese mit ihren lebenden Rasenmähern. „Anfangs war das Bäumchen so groß, wie meine Hand“, erinnert sie sich. „Jetzt ist es so groß“, sagt sie und formt mit ihren Händen vor dem Bauch einen Kreis. Kirschen geerntet hat das Ehepaar zwar noch nicht, aber stolz sind sie trotzdem. „Was daraus geworden ist, hat mit allen was zu tun“, findet Tilch.

Die breiten Räder des Doppelmessermähwerks sind besonders bodenschonend. Noch schonender wäre nur das Schilfmähen per Hand. Quelle: Antonia Engel

2 Meter Torfverlust = Verlust von 2000 Jahren Moornutzungsgeschichte

Das Kernthema des Vereins „wird der Moorschutz bleiben“, sagt Schrödter. Gerade damit leiste der Verein einen „essenziellen Beitrag zum Klimaschutz“, berichtet die Vorsitzende. „Moore sind einer der wichtigsten Speicher von CO2 auf der Erde“, erklärt Andreas Meißner aus dem Vorstand des Fördervereins. Sie haben „einen größeren Einfluss, als die Wälder“. Genau deshalb ist die Wiedervernässung von trockengelegten Feuchtgebieten und Mooren für den Verein wichtig. „ Zwei Meter Torfverlust sind für uns leider normal“, erklärt er. „Aber es sind 2000 Jahre Moorgeschichte, die damit weg sind“. Auf den Flächen des Landschaftsfördervereins wird die Pflege der Moore so schonend wie möglich betrieben. Die Traktoren, mit denen das meterhohe Schilf gemäht wird, haben breitere Räder als normale Traktoren. „So entsteht möglichst wenig Bodendruck“, erklärt Tino Kissler, Landschaftspfleger. Dadurch wird der Boden nicht zusammengedrückt und die mit Wasser gefüllten Zwischenräume, die gleichzeitig Lebensräume für viele hoch spezialisierte Arten sind, bleiben bestehen. Ziel ist, dass sich die Moore langfristig und ohne Nutzung weiterentwickeln können.

16.000 Euro für den Naturschutz in der Nuthe-Nieplitz-Niederung

All das geht nur, wenn Naturschützer und Landwirte Hand in Hand gehen oder der Verein Eigentümer der Fläche ist.

Roswitha Schmidt hält seit 30 Jahren die Finanzen des Fördervereins in Ordnung. Quelle: Antonia Engel

Für letzteres unterstützt die EMB den Verein schon seit Jahren. „Wir arbeiten nicht nur hier, wir leben hier und deshalb ist uns das so wichtig“, erklärt Jochen-Christian Werner, Pressesprecher der EMB. Er durfte im Namen der EMB und deren Kunden der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg einen Scheck über 16.000 Euro überreichen, die es für Projekte im Naturpark einsetzt. 6.000 Euro davon gehen an Umweltmaßnahmen der Stiftung, unter anderen an die Erneuerung von Infotafeln und einer Sitzgruppe am Keilberg.

Mit 10.000 Euro unterstützt die Stiftung einen wichtigen Flächenkauf des Landschaftsfördervereins im Naturpark. Mit diesen werden Flächen im Saarmunder Elsbruch gekauft, denn den Mooren gehört die Zukunft im Zweistromland, das ein Schatz ist, der „für alle da ist und das soll auch so bleiben“, sagt Schrödter.

Von Antonia Engel