Nicht nur die Bauern und Waldbesitzer wünschen sich Regen. Auch Fischermeister Bernd Wildemann verfolgt regelmäßig den Wetterbericht und hofft, dass der Wasserstand im Blankensee steigt. Derzeit ist der Pegelstand 30 Zentimeter unter Normal. „Als es vor zwei Wochen geregnet hat, war der Pegelstand gleich fünf bis sechs Zentimeter höher“, berichtet er. Doch das reicht nicht aus. Denn davor gab es wochenlang keine Niederschläge. „Es fließt auch schon lange kein Wasser mehr über das Wehr“, so Wildemann.

Bisher hatte er noch Glück, denn der Fischfang ist relativ gut. Vor vier Jahren sah es schlimmer aus, als ein grüner Algenteppich den Blankensee bedeckte. „In diesem Jahr hatten wir kaum Pflanzenbewuchs und keine Algen“, sagt er.

Noch können die Fischer auf den Blankensee hinausfahren. Quelle: Margrit Hahn

Der Blankensee ist maximal zwei Meter tief und wird ausschließlich für die Fischwirtschaft genutzt. Insbesondere Karpfen, Aal, Zander oder Wels werden an Land gezogen. In den vergangenen Jahren gelangen den Binnenfischern gute Fänge. Die Mitarbeiter der kleinen Blankenseer Binnenfischerei bewirtschaften insgesamt 400 Hektar Gewässerfläche. Das sind neben dem Blankensee der Grösinsee sowie der Siethener See.

„Viel schlimmer betroffen als unsere Seen sind der Seddiner See und der Kliestower See. Dort kann man bald durchlaufen“, befürchtet Bernd Wildemann.

Schon Theodor Fontane war einst Gast in der Nuthe-Nieplitz-Niederung und adelte die Seen als „Perlenkette in der Landschaft“. Damals dürfte der Wasserpegel wohl weit aus höher gewesen sein.

Naturschutz- und Vogelschutzgebiet

Die Nieplitz durchfließt insgesamt sechs Seen und mündet gleich danach in die Nuthe. Feuchte Wiesen, Moore und Fließe prägen normalerweise die Landschaft. Diese Perlen der Natur, wie sie Fontane beschrieb, sind wertvoll und heute als Naturschutz- und europäisches Vogelschutzgebiet ausgewiesen.

Grünen-Landtagsabgeordnete Isabell Hiekel, die amtierende Leiterin der Naturparkverwaltung Kerstin Bosse und Landschaftsfördervereinsmitglied Fanny Goemann. (v.l) vor dem Naturparkzentrum Glau. Quelle: Margrit Hahn

Das Thema Wasser stand am Donnerstag auch beim Besuch der Grünen- Landtagsabgeordneten Isabell Hiekel auf der Tagesordnung. Im Naturparkzentrum Glauer Tal ging es unter anderem um die „Verschlechterung des Landschaftswasserhaushaltes“. Betroffen sind vor allem Moore, wie das „Rauhe Luch“ und das „Blanke Luch“. Dort sind dringende Maßnahmen erforderlich – ebenso wie für die Nuthe-Nieplitz-Niederung.

Auf Sommertour

Isabell Hiekel ist im Rahmen ihrer politischen Sommertour in den 15 Nationalen Naturlandschaften in Brandenburg unterwegs. Der Naturpark Nuthe-Nieplitz war ihre 13. Station. „Ich war am Blankensee. Am Wehr läuft nichts mehr über. Wir haben zu wenig Wasser in der Landschaft“ betont sie. Das sei weder für die Moore noch für die Nuthe-Niepliz-Niederung gut. Seit drei Jahren herrschen im Land Brandenburg Niedrigwasser und Trockenheit. Im letzten Plenum haben die Grünen einen Antrag zur Stabilisierung des Wasserhaushalts im Klimawandel eingebracht. Dabei geht es nicht allein um das Oberflächenwasser, sondern auch um das Grundwasser. Ihrer Ansicht nach müssen Voraussetzungen geschaffen werden, um das Wasser aufzufangen, sodass es nicht sofort über Gräben versickert. „Das ist eine Aufgabe, der wir uns mehr widmen müssen“, so die Landtagsabgeordnete. Nicht nachvollziehbar sei, dass Maisanlagen bewässert werden und der Mais dann Biogasanlagen zugeführt wird. Auch die Bewässerung von Golfplätzen müssen in Augenschein genommen werden.

Die Grünen-Politikerin lobte das Engagement des Landschaftsfördervereins. Besonders gefiel ihr, dass im Naturpark Nuthe-Nieplitz künftig noch mehr Steinkäuze ausgewildert werden sollen. „Das ist Artenschutz zum Anfassen“, lobt sie und nutzte die Gelegenheit, einen Steinkauz zu streicheln.

Von Margrit Hahn