Derzeit ist die Jury des Wirtschaftspreises Teltow-Fläming im Landkreis unterwegs auf Kandidatenschau. In der Werkshalle der „Global Moto Parts“ in Trebbin geht jedem Motorradfreund das Herz auf – das Unternehmen versendet seine über 22.000 Ersatzteile gebrauchter Motorräder in die ganze Welt.