In der Werkshalle der „Global Moto Parts“ in Trebbin geht jedem Motorradfreund das Herz auf – das Unternehmen versendet seine aktuell über 22.000 Ersatzteile gebrauchter Motorräder international. Das Geschäftsmodell basiert auf einer digitalisierten Arbeitsweise. In den kommenden Jahren will das junge Unternehmen weiter wachsen.