Zu einem Großbrand in einem Trebbiner Speditions-Unternehmen auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern ist es am Freitagabend gekommen. Die Lagerhalle des Unternehmens T & D Transportgesellschaft am Kulturhausweg stand lichterloh in Flammen. Menschen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Als das Feuer ausbrach, war niemand im Gebäude. Nach ersten Einschätzungen geht der Sachschaden in die Millionen.

Großbrand in einer Trebbiner Speditions-Lagerhalle am Freitagabend –Feuerwehrleute mit Atemschutz. Quelle: Elinor Wenke

Die Flammen und der schwarze Qualm waren weithin zu sehen, als die Feuerwehr gegen 21 Uhr mit einem Großaufgebot anrückte. 19 Fahrzeuge und mehr als 100 Feuerwehrleute aus Trebbin, den Ortsteilen und Ludwigsfelde waren im Einsatz. Auch das Feuerwehrtechnische Zentrum Luckenwalde sowie Rettungskräfte waren angefordert worden. Zwei Drehleitern kamen aus Ludwigsfelde und Glau.

Mehrere Explosionen

„Das Feuer ist innerhalb des Objektes ausgebrochen“, sagte Rolf Mauersberger von der Polizeiinspektion Teltow-Fläming, „die Lagerhalle ist nicht mehr zu retten.“ Die Feuerwehr konnte nur noch ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Bereiche verhindern. Laut Mauersberger hat es mehrere Explosionen gegeben, vermutlich von Gasflaschen. „Es hat gekracht und gescheppert“, berichtete Mauersberger.

„Die Fahrzeug-Werkstatt konnten wir retten“, sagte Trebbins Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Silvio Kahle. Im angrenzenden Bürogebäude hatte das Dach Feuer gefangen. Dort wurden Computertechnik und ein Tresor in Sicherheit gebracht. Eine der beiden Lagerhallen mit einer Fläche von 1000 Quadratmetern war erst neu errichtet worden.

Hochwertige Maschinenteile verbrannt

„Es handelt sich um ein größeres mittelständisches Unternehmen mit rund 80 Mitarbeitern“, sagte Rolf Mauersberger, „das ist für eine kleine Stadt wie Trebbin schon eine arbeitstechnische Katastrophe.“ In der Halle waren laut Mauersberger hochwertige Maschinenteile gelagert. „Aber auch Waren für das kommende Weihnachtsgeschäft wie Dekoration oder Spiele bis unters Dach, das brennt wie Zunder.“

Noch kein Hinweis zur Brandursache

Eine Aussage zur Brandursache konnten Polizei und Feuerwehr noch nicht treffen. „Der Brandort wird jetzt als Tatort beschlagnahmt und untersucht“, kündigte Mauersberger an.

Trebbins Bürgermeister Thomas Berger war ebenfalls am Abend zum Brandort geeilt. „Es ist eine Tragödie“, sagte er, „da hängen Familienschicksale dran.“ Gleichzeitig lobte er den geordneten und starken Einsatz der Feuerwehr.

Von Elinor Wenke