Thyrow

Der Heimatverein Thyrow hat in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Anlässlich des Jubiläums hat der Verein ab 14 Uhr zum Kulturscheunenfest in das gleichnamige Gemeindezentrum in Thyrow eingeladen.

Gutes Team

„Wir sind wirklich ein gutes Team“, sagt Gertrud Klatt. Sie ist Ortsvorsteherin von T...