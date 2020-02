Helmuth Mechow feierte 100. Geburtstag

Trebbin/Potsdam

Helmuth Mechow feierte vor wenigen Tagen seinen 100. Geburtstag. Der Trebbiner, der seit einigen Jahren in Potsdam lebt, hat in der Clauertstadt seine Spuren hinterlassen. Mit dem Schachspielen fing er zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges an, seitdem ließ ihn diese Leidenschaft nicht mehr los. Er gründete 1951 den Trebbiner Schachverein und leitete den Sportverein Trebbin - Abteilung Schach - bis 1996. Dann übergab er diese Aufgabe an seinen Nachfolger Fred Metzdorf.

Metzdorf gehörte nun zu den Gratulanten des Jubilars, ebenso wie die Trebbiner Dietrich und Elfriede Puppe. Dietrich Puppe hat jahrelang mit Helmuth Mechow gekegelt. „Bis vor zehn Jahren kam er regelmäßig zum Montagskegeln. Und jeder Aufsetzer hat gesessen“, berichtet Puppe.

Gratulation an ehemaligen Chef

Elfriede Puppe hat 1963 bei Helmuth Melchow ihre Lehre als Friseurin begonnen und dann jahrelang mit ihm zusammen gearbeitet. Bis zu seinem 75. Geburtstag hat Mechow seinen Salon geführt. Deshalb war es für sie selbstverständlich, dass sie ihren ehemaligen Chef in der Potsdamer Seniorenresidenz besucht, um ihm zum 100. Geburtstag zu gratulieren.

Helmuth Mechow Quelle: privat

Der Vereinsgründer ließ es sich nicht nehmen, hin und wieder seine Schachfreunde zu besuchen, und mit ihnen eine Partie zu spielen. Auch vor vier Jahren bei der Sonderausstellung zum Thema „Schach in Trebbin“ schaute er persönlich vorbei. Er fand die Ausstellung sehr informativ und entdeckte auch einige alte Aufnahmen von sich.

„Einen besseren Nachfolger konnte ich nicht bekommen“

Über Fred Metzdorf fand er nur lobende Worte: „Einen besseren Nachfolger konnte ich nicht bekommen“, sagte er. Der Verein, der heute Schachclub „ Hans Clauert Trebbin“ heißt, stieg in den letzten Jahren von der Regionalklasse in die Landesliga auf. „Das konnte sich anfangs keiner vorstellen, aber es hat funktioniert“, freut sich Metzdorf, der in den vergangenen Jahren auch einige neue Schachfreunde begrüßen konnte.

Helmuth Mechow mag es, mit seiner Frau spazieren zu gehen. Sie sorgte auch dafür, dass es an seinem Geburtstag nicht zu anstrengend für ihn wurde. Ansonsten schaut er gern Fernsehen. Seinem ehemaligen Lieblingshobby Schachspielen kann er nicht mehr nachgehen.

Von Margrit Hahn