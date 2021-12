Trebbin

Das waren die wichtigsten Ereignisse in der Stadt Trebbin und den Ortsteilen im nun zu Ende gehenden Jahr 2021. Denn auch abseits von Corona ist viel passiert.

Januar: Der denkmalgeschützte Glauer Hof bekommt wieder eine Zukunft: Im Januar wird der Bauantrag für das Projekt „Haus der Inklusion“ eingereicht, in dem rollstuhlgerechte Apartments entstehen sollen. Die Johannische Kirche unterstützt das Vorhaben und sammelt Geld für die Sanierung.

Bernd Wauro auf dem Einhorn aus Schnee. Quelle: Privat

Ein richtiger Winter sorgt 2021 für viel Freude bei Kindern und erwachsenen Schneefans. Ein Kunstwerk zum Dahinschmelzen hat Bernd Wauro in seinem Trebbiner Vorgarten geschaffen: ein mannshohes Einhorn aus Schnee. An der Skulptur erfreut sich nicht nur seine Familie sondern auch viele Zaungäste.

Februar: Die Stadtverordneten diskutieren über den Klimaschutz und was sie in Trebbin dazu beitragen können. Im Fachausschuss wird im Februar lange diskutiert. Am Ende entscheiden sich die Lokalpolitiker zu einem klaren Bekenntnis: Künftig sollen alle Entscheidung auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz geprüft werden – auch wenn das bedeutet, dass es mehr Geld kostet.

März: Archäologen machen am Rande einer Baustelle am Möbellager im Norden Trebbins bemerkenswerte Funde: Wo heute Möbel gepackt und verschickt werden, lebten wohl schon vor 2500 Jahren Menschen. Bei Probegrabungen wurden die Reste einer Siedlung aus der vorrömischen Eisenzeit gefunden.

April: Nach wochenlangem Lockdown liegen die Nerven bei vielen Eltern blank. Einige lassen ihren Frust an den Lehrern ihrer Kinder ab. Die Mitarbeiter an der Trebbiner Grundschule werden angefeindet, weil sie dafür sorgen, dass die Coronaregeln eingehalten werden. Die Rektorin macht den Zustand öffentlich und bekommt von Mitbürgern und Politik viel Rückendeckung.

Mai: Das Problem von fehlenden Hortplätzen kann auch 2021 nicht gelöst werden. Derzeit wird das Clauerthaus zur Kinderbetreuung zweckentfremdet. Der Neubau eines Hortes, der genug Platz für alle Kinder bietet, verzögert sich derweil weiter.

Der Kranich-Express wird 2021 auf alle Ortsteile von Trebbin ausgeweitet. Quelle: Victoria Barnack

Der Kranich-Express fährt seit diesem Jahr alle Ortsteile von Trebbin an. Gestartet war er 2019 als Crowdfunding-Projekt und wurde immer beliebter. Der E-Bus kommt auf Anruf der Fahrgäste und fährt meist ohne Umwege ans Ziel.

Juni: Die Stadtverordneten einigen sich erstmals auf ein Konzept für den Einzelhandel in Trebbin. Es soll ein Leitfaden für künftige Entscheidungen sein. „Im Grunde geht es darum: Wie viel Einzelhandel wollen wir uns als Stadt leisten?“, erklärt Bürgermeister Thomas Berger (CDU). Im Fokus stehen die beiden Versorgungszentren Innenstadt und das Gebiet Am Mühlengraben.

Ortsvorsteherin Gertrud Klatt und Bürgermeister Thomas Berger während der Sanierung in Thyrower Kulturscheune. Quelle: Elinor Wenke

Das Gemeindezentrum Thyrow wird mit Hilfe von europäischen Fördermitteln energetisch saniert. Für rund 170.000 Euro werden unter anderem Fenster und Türen erneuert sowie Elektrik, Heizung und Beleuchtung modernisiert.

Dreharbeiten für einen Märchenfilm im Schlosspark in Blankensee. Quelle: Victoria Barnack

Wochenlang wird der Schlosspark in Blankensee zur Filmkulisse. Das ZDF lässt rund um den denkmalgeschützten Pavillon einen modernen Märchenfilm drehen. Auch die Dorfmitte wird in Szene gesetzt. Am 21. November war Premiere.

Juli: Auf dem Flugplatz Schönhagen werden fünf Fluglotsen gefeuert. Sie hatten zuvor für einen Tarifvertrag gestreikt. Die Geschäftsführung beteuert, dass der Rausschmiss nicht damit zusammenhängt, sondern mit einer vermeintlichen „schwarzen Kasse“. Ein Gericht entscheidet am Ende, dass die Kündigung nicht rechtens war.

August: Sie war eigentlich kaum wegzudenken aus dem Trebbiner Stadtbild: Mitte August muss die schätzungsweise 100 Jahre alte Linde am Marktplatz gefällt werden. Der Baum war von starkem Pilzbefall geschädigt.

September: Das Bauernmuseum in Blankensee kann sich über Fördermittel freuen. Die 170.000 Euro sollen dazu dienen, das denkmalgeschützte Gebäude zu sanieren. Auch inhaltlich steht eine Erneuerung an: 2021 werden Pläne für das „digitale Museum“ geschmiedet.

Bürgermeister Thomas Berger (l.) und Stadtbrandmeister Silvio Kahlo bei der Einweihung der neuen Feuerwache. Quelle: Uwe Klemens

Was lange währt, wird endlich gut: Für die neue Trebbiner Feuerwache gilt das allemal. Vor allem die Finanzen standen dem Projekt im Weg, bevor ab 2020 endlich gebaut wurde. Im September 2021 können die circa 60 aktiven Kameraden aus Trebbin endlich ihre neue Wache beziehen und feiern das mit einem Fest.

Oktober: Der Stadtrat beschließt – neun Monate nach Jahresbeginn – endlich den Haushalt. Immer wieder gab es Rede- und Verbesserungsbedarf, weil bei der knappen Stadtkasse um jede Ausgabe gerungen werden muss.

Seit Oktober gibt es einen Orazio-Giamblanco-Platz mitten in Trebbin. Quelle: Antonia Engel

Lange wurde in Trebbin über das Wie diskutiert: Wie setzt man angemessen ein Zeichen gegen die rechte Gewalt vor genau 25 Jahren? Mit dem Wegzug der Feuerwehr wird im Oktober 2021 der Haltinger Platz umbenannt in Orazio-Giamblanco-Platz. Die Stadt erinnert damit am Tatort an den rechtsradikalen Überfall auf drei italienische Gastarbeiter im Jahr 1996. Die Stadtverordneten entscheiden sich gemeinsam für den Erinnerungsort im Zentrum, allerdings erst nach langer Debatte, ob nicht doch die Feuerwehr diesen Namen tragen sollte.

Schüler demonstrieren für ihre Schulkrankenschwester. Quelle: Privat

Die Trebbiner Oberschüler wollen ihre Schulkrankenschwester behalten. Dafür demonstrieren sie und sammeln Unterschriften. Die Oberschule ist eine von 18 Teilnehmern an dem Modellprojekt, das nun endet. Nicht nur in Trebbin ist der Frust darüber groß. Das Land dreht den Geldhahn jetzt trotzdem zu.

November: Geldsegen für den ehrenamtlichen Nachwuchs: Die Trebbiner Jugendwehr bekommt 1000 Euro gespendet und kann das nach der monatelangen Corona-Zwangspause auch gut gebrauchen.

Zehn Pfeiler vom Bohlensteg sind so schwer beschädigt, dass das beliebte Ausflugsziel in Blankensee gesperrt werden muss. Die Stadt sammelt Spenden für Reparatur.

Dezember: Trebbins ersten Dichterwettbewerb gewinnt – na klar – ein Werk über Hans Clauert. Mit dem kreativen Wettbewerb will die Stadtbibliothek Werbung für sich und die Lyrik machen.

