Großbeuthen

„Schau mal wie schön, und fass mal die Ohren an. Die sind ganz weich.“ Gemeint sind die Ohren von Bento, einem Shetlandpony und gesagt hat’s Mila aus Luckenwalde. Mila Ewert und Meila Dietrich machten einen Ferienausflug und waren in Begleitung der Oma. Sie und zahlreiche weitere Besucher waren am Sonnabend bei der Herbstjagd dabei. Treff-und Startpunkt war diesmal Glau, ein Ortsteil von Trebbin. Auf der Wiese des Reiterhofs Glau war Platz genug. Schon bei der morgendlichen Anreise begrüßte die Herbstsonne die Anreisenden und tauchte die Natur in ein Gelb-Gold – ein würdiger Rahmen für das diesjährige Jubiläum, die 50. Herbstjagd des Reit- und Fahrvereins Großbeuthen.

Detlef Ludwig organisiert die Herbstjagd

„Seit 66 Jahren existiert nun der Verein und mit 66 Jahren da fängt das Leben an“ sagt Detlef Ludwig gut gelaunt. Als dessen Vorsitzender hat er „den Hut auf“. Und auch wenn es in diesem Fall ein Basecap ist, ist trotz der Verantwortung und des umfangreichen Vorbereitungsaufwands die erfrischende und mitreißende Leidenschaft nicht gemindert.

„So etwas wie das hier ist auch immer ein Gemeinschaftsprojekt“, so Ludwig und schildert die Vorbereitungen, auch mit dem ortsansässigen Reiterhof. In den vielen Jahren des Bestehens des Vereins haben sich feste Bande gebildet. „Alle Teilnehmer, Vereinsmitglieder, Helfer, Freunde und Kollegen kommen heute zum ersten Mal wieder zusammen.“ Der coronabedingte Ausfall 2020 und auch die Reiterfestabsage im Juni sind schmerzlich. Daher auch eine besondere, ganz freudige Atmosphäre auf der Wiese.

Geben das Signal zum Sammeln – die Kuhnerdorfer Jagdbläser. Quelle: Ulrike Gollnow

Die Kuhnersdorfer Jagdbläser gab das Signal zum Sammeln. Die Gruppe begleitet die Herbst- oder auch die Fuchsjagd seit Jahrzehnten. So gab es auch diesmal Klangvolles. Den Mitgliedern der Bläsergruppe im Übrigen allesamt Jäger und Jägerinnen ist es eine Herzensangelegenheit die Tradition des Jagdhornblasens zu bewahren und sind mit Freude stets dabei.

Nicole Kristen reitet in der Position der Füchsin

Ludwig begrüßte Teilnehmer und Gäste. Er stellte die diesjährige Füchsin Nicole Kristen vor. Sie hatte 2019 den Fuchs zur Strecke gebracht und durfte der Tradition nach in diesem Jahr diese Position reiten. Als Master führte Jasmin Pajonk das Reiterfeld an. Der Pikör Holger Schirrmeister war für die Sicherheit verantwortlich und daher bis zur letzten Minute vor Start im Einsatz. Der Ausruf: „Aufbruch zur Jagd!“ war der Startschuss. Das Reiterfeld mit über 30 Pferden war bald entschwunden. Sieben Kremser mit 100 Gästen setzten sich in Bewegung.

Auf den Wiesen waren viele Hindernisse im Sprung zu überwinden. Quelle: Ulrike Gollnow

Der Rundkurs ist bekannt. Man war gut versorgt mit Decken, bot sich heißen Tee an und teilte großzügig selbst gebackenen Kuchen miteinander. Kremser und Reiterfeld trafen im Laufe der Strecke immer wieder mal zusammen. Dann waren die Reitkünste ganz nah zu erleben. Auf Wiesen waren 15 Hindernisse gestellt, die im Sprung überwunden werden konnten. Zur gemeinsamen Proviantpause fanden sich alle wieder auf der Glauer Wiese ein. Nun bekamen die Pferde die Decken. Zur Stärkung der Reiter und Gäste hatten Vereinsmitglieder und Helfer von deftig bis süß einiges im Angebot. Auch ein Bügeltrunk durfte nicht fehlen.

Gute Gespräche und Wildgerichte

Nach der zweiten kleineren Jagdrunde wurde dann auf der Glauer Wiese der Fuchs gegriffen. In diesem Jahr war es Anke Frädrich, die den Sieg errang. Sie wird sich im nächsten Jahr den Fuchsschwanz an den Ärmel heften und dem Reiterfeld vorauseilen. Am Abend traf man sich in Löwenbruch im Gasthof „Zum Löwen“ und begoss den Ruhm der neuen Füchsin mit der obligatorischen Saalrunde. In vertrauter Runde gab es gute Wildgerichte. Man erzählte vom Heute und Damals, vom Glück und Ruhm und Pannen. Lachte gemeinsam und genoss das gesellige Beisammensein mit dem Blick auf die nächsten gemeinsamen Projekte.

Von Ulrike Gollnow