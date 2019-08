Trebbin

Ein Zeuge bemerkte am Samstagabend gegen Mitternacht mehrere Jugendliche, welche ein Verkehrsschild in den Spalt der elektronischen Türen zu einem Einkaufsmarkt in der Straße Am Mühlengraben in Trebbin steckten. Die Türen hielten stand. Die Jugendlichen ergriffen die Flucht, als sie den Zeugen bemerkten und...