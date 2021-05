Kemlitz: Zwei Motorräder kollidieren miteinander

Kemlitz

Ein Unfall hat sich am Sonntagnachmittag in Kemlitz ereignet. Laut der Polizei war ein Yamaha-Fahrer als letzter in einer Motorradkolonne unterwegs, die in Richtung Luckau fuhr.

Kurz hinter dem Ortseingang Kemlitz verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Warum er die Kontrolle verlor, sei noch nicht bekannt. Sein Motorrad rutschte weiter und kollidierte mit der vorausfahrenden Harley-Davidson eines 62-Jährigen, der daraufhin ebenfalls stürzte. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Yamaha-Fahrer blieb unverletzt.

Die beiden Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.

Von MAZonline