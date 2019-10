Königs Wusterhausen

Im Markt sieht es schon nach Abschied aus. Und nun könnte es tatsächlich soweit sein. Ob der Edeka-Markt, im Volksmund Schmales Handtuch genannt, in der Bahnhofstraße am Freitag noch einmal öffnet, stand am Mittwoch noch nicht fest.

Inhaber René Schrank wollte das am Abend entscheiden. Einige Regale im Markt s...