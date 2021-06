Trebbin

Ein Anruf genügt und der elektrisch betriebene Kranich-Express fährt los. In Trebbin und einigen wenigen Dörfern gibt es diesen Rufbus für bis zu sechs Fahrgäste schon seit zwei Jahren. Weil der ursprünglich als Test gedachte Shuttle so gut ankommt, wird er nun ausgeweitet. „Jetzt rollen wir den Kranich-Express auf alle Trebbiner Ortsteile aus“, verkündet Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke) in dieser Woche.

Landrätin (vorn) und Bürgermeister (hinten) gaben gemeinsam mit weiteren Akteuren aus dem Landkreis die Erweiterung bekannt. Quelle: Victoria Barnack

Als Rufbus hat der E-Wagen zuletzt nur die Stadt Trebbin mit den bei Touristen beliebten Dörfern Blankensee, Glau, Löwendorf und Schönhagen verbunden. An den Start geht das erweiterte Angebot bereits mit dem heutigen Ferienbeginn.

Geld über Spenden im Internet gesammelt

Ins Leben gerufen hatte den Kranich-Express die Stadt Trebbin. „Unsere ursprüngliche Intention war es, die Versorgungslücken in den Dörfern zu decken“, sagt Bürgermeister Thomas Berger (CDU). Denn dort fahren normale Linienbusse nur selten; sie dienen vor allem dem Schülerverkehr und sind an die Unterrichtsszeiten angelehnt. Doch die großen Linienbusse öfter fahren zu lassen, war für den Landkreis ein horrendes Zuschussgeschäft. So sah sich die Stadt selbst in Zugzwang für ihre Einwohner.

Die größten Fragezeichen standen deshalb hinter der Finanzierung. In Trebbin bewies man Kreativität und sammelte das Geld bei einer Crowdfunding-Aktion über das Internet ein. „Den Menschen, die damals gespendet haben, bin ich bis heute dankbar“, sagt Bürgermeister Berger. Knapp 10.000 Euro kamen damals zusammen. Der Betrieb wurde so für drei Jahre gesichert. Im ersten Jahr nutzten den Bus, der per Anruf bestellt werden kann, jeden Monat durchschnittlich mehr als 100 Menschen.

Im November 2018 kam das neue elektrisch betriebene Fahrzeug in Trebbin an. Quelle: Elinor Wenke

„Vor dem, was die Stadt Trebbin mit dem Kranich-Express geleistet hat, kann ich nur meinen Hut ziehen“, sagt Landrätin Wehlan. Nun honoriert der Kreis das Engagement der Stadt und den Erfolg des Projekts: „Als Rufbus haben wir den Kranich-Express inzwischen in die Grundversorgung aufgenommen“, erklärt Wehlan. Die Finanzierung ist damit in Zukunft sicher.

Außerdem hofft man mit dem Ferienstart auf deutlich mehr jüngere Nutzer. Denn während die Linienbusse im Sommer seltener fahren, bleibt der Rufbus weiter normal nutzbar, beispielsweise für Schüler, die Freunde besuchen oder zum Badesee fahren wollen. Sie können den Kranich-Express einfach per App buchen. In der Zentrale in Luckenwalde wird dann automatisch die kürzeste Route erstellt.

Die Firma Märkische Wach und Schutz kümmert sich um die Routenplanung. Quelle: Victoria Barnack

„Ohne Digitalisierung von Anfang an hätte es das Projekt Rufbus deutlich schwerer gehabt“, sagt Landrätin Wehlan. „Die Menschen müssen jederzeit und von überall darauf zugreifen können.“

Dass der Kranich-Express jetzt als Rufbus alle 14 Dörfer rund um Trebbin anfährt, soll nicht die letzte Verbesserung gewesen sein. Mit dem Nahverkehrsplan hat es sich der Kreis erst kürzlich zum Ziel gemacht, ganz Teltow-Fläming mit dem Linientaxi zu versorgen. Mobilitäts-Dezernent Siegmund Trebschuh kündigte in dieser Woche an, dass der nächste Schritt für die Gemeinden Zossen und Am Mellensee geplant sei. „Wie in Nuthe-Urstromtal und Baruth könnte man dann auch die Rufbusse Trebbin, Zossen und Mellensee zusammenlegen und über die Gemeindegrenzen hinweg fahren lassen“, sagt er. Wann mit diesem Schritt zu rechnen ist, konnte er in dieser Woche noch nicht sagen. Der Kreis weil seine Ziele aus dem Nahverkehrsplan bis 2024 umsetzen.

