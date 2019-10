Wiesenhagen

Auf dem Biohof Klass in Wiesenhagen ist am Dienstag ein neues Kühllager für Bio-Kartoffeln eingeweiht worden. Zuvor konnten die Besucher die verschiedenen Kartoffelsorten probieren, die Sebastian Klass und sein Vater Heinz-Günther in diesem Jahr auf einem Feld mit einer Fläche von 2,5 Hektar geerntet hat...