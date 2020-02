Löwendorf

Auf der Landstraße 7220 nahe Löwendorf kam es am Sonntag in den Morgenstunden zu einem Wildtierunfall. Ein Reh überquerte die Fahrbahn und stieß mit einem Pkw Volkswagen zusammen. Das Tier verendete am Unfallort. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Die Polizei verständigte den Jagdpächter und riet erneut zur Vorsicht vor aktiven Wildtieren auf den Landstraßen.

Von MAZonline