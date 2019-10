Neuer Ortsvorsteher in Lüdersdorf

Lüdersdorf

Philipp Degenkolbe (parteilos) ist der neue Ortsvorsteher in Lüdersdorf. Der 34-Jährige ist am Montagabend vom Ortsbeirat einstimmig gewählt worden. Der gebürtige Berliner wohnt seit drei Jahren in dem Trebbiner Ortsteil Lüdersdorf.

Viel vorgenommen

„Als ich mit meiner Familie nach Lüdersdorf gezogen bin, hätte ich nie gedacht, dass ich mal das Amt des Ortsvorstehers übernehmen würde“, sagte Philipp Degenkolbe, der als Installateur tätig ist. Der zweifache Familienvater hat sich einiges vorgenommen. So sollten seiner Ansicht nach dringend die Gehwege saniert und der Spielplatz in Lüdersdorf auf Vordermann gebracht werden. Außerdem wünschen sich die Lüdersdorfer Jugendlichen eigene Räumlichkeiten. „Dass sind erst einmal die wichtigsten Vorhaben“, sagte Degenkolbe.

Aus der Mitte heraus

Der neue Ortsvorsteher von Lüdersdorf ist froh, dass im September überhaupt ein Ortsbeirat gewählt wurde. Beim ersten Anlauf im Mai hatte es nur einen Kandidaten gegeben, sodass im September ein weiterer Versuch gestartet werden musste. In den Ortsbeirat gewählt wurden Guido Neese, Burkhard Knospe und Philipp Degenkolbe. Aus ihrer Mitte entschieden sie sich für den neuen Ortsvorsteher, der für fünf Jahre in dieses Ehrenamt gewählt wurden ist.

Einsatz für die Dorfbewohner

Zehn Jahre lang war Dietmar Ertel ( AfD) Ortsvorsteher in Lüdersdorf. Ertel hatte sich dieses Mal nicht wieder zur Wahl gestellt. „Es war eine schöne und intensive Zeit“, sagte er. Als er das Amt damals von seinem Vorgänger Horst Schulze übernommen hatte, war es für ihn als Zugezogener nicht einfach, das Vertrauen der Lüdersdorfer zu gewinnen. Doch nach und nach konnte er mit seinen Ideen überzeugen. Es wurden unter anderem Markttage und Trödelmärkte organisiert, die Apfelpresse nach Lüdersdorf geholt und die Apfelplantage weitergeführt. Dietmar Ertel kämpfte jahrelang dafür, dass die Bewohner ihre Altanschließerbeiträge erstattet bekommen haben.

Froh über die Wahl

Ertel hatte sich anfangs viel Zeit für sein Ehrenamt genommen und trat beruflich kürzer. „Als ich dann wieder 40 Stunden in der Woche gearbeitet habe, konnte ich nicht mehr auf jeder Hochzeit tanzen, was auch für Kritik sorgte“, so Ertel. Froh ist er, dass Philipp Degenkolbe sein Nachfolger geworden ist.

Von Margrit Hahn