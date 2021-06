Märkisch Wilmersdorf

Stirnrunzelnd scharrt María Giménez mit dem Schuh durch die Erde auf dem Feld vor ihr. „Die Dürrephasen machen uns zu schaffen“, sagt die 39-Jährige. „Den Bäumen geht es schlecht und wir können nicht alles künstlich bewässern.“ Bäume auf einem Feld? Für Giménez ist das ein Teil der Lösung, wenn es darum geht, nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben. Auf rund 240 Hektar Land rund Märkisch Wilmersdorf legt sie seit rund drei Jahren Flächen an, auf denen sie Alternativen zur konventionellen Landwirtschaft ausprobiert. „Wilmars Gärten“ heißt ihr Projekt, das inzwischen fünf Mitarbeiter beschäftigt.

Ein großer Teil der Flächen sind Felder, die von Baumreihen durchzogen sind. Die Methode nennt sich Agroforst. Der größte Vorteil: Die Wurzeln der Bäume speichern Wasser, etwa aus dem Winter, wodurch die Methode Dürren vorbeugen kann. Außerdem wird starker Wind abgeschwächt, Humusschichten – wichtig für einen gesunden Boden und das Pflanzenwachstum – aufgebaut. 200.000 Bäume hat Giménez vor allem im vergangenen Jahr gepflanzt. „Im Moment machen das aber nur wenige Landwirte“, sagt sie. Die häufigsten Gegenargumente: Bäume seien zu teuer, es würden zu viel der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche verschenkt.

María Giménez legt rund um Märkisch Wilmersdorf Flächen an, auf denen sie Alternativen zur konventionellen Landwirtschaft ausprobiert. Hier sollen Baumreihen auf Feldern als Wasserspeicher dienen. Quelle: Lisa Neugebauer

„So wie es derzeit läuft, kann es nicht weitergehen“

Vor allem das erste Argument kann Giménez gut nachvollziehen. Darum setzt sie sich auch dafür ein, dass diese nachhaltigeren Methoden gefördert werden. Aus ihrer Sicht muss sich in der Landwirtschaft schnellstmöglich etwas ändern: „So wie es derzeit läuft, kann es nicht weitergehen“, sagt sie. Der Klimawandel führe zu heißeren Sommern, längeren Dürren und fehlendem Wasser. „Ich glaube, viele spüren, dass da was total falsch läuft, aber man weiß nicht, wie man das ändern kann.“

Als ihr Schwiegervater, der Künstler und Besitzer von Schloss Wilmersdorf, Michael Werner, ihr vor rund drei Jahren anbot, etwas aus den umliegenden Feld- und Waldflächen zu machen, sah Giménez, die eigentlich Künstlerin ist, eine Chance: „Ich sah es als Möglichkeit und auch als meine Verantwortung an, hier etwas auszuprobieren“, sagt sie. Weil sie keine Landwirtin sei, die auf das Geld aus der Landwirtschaft angewiesen sei, wolle sie die Flächen zum „Schaukasten für alle Methoden der Landwirtschaft“ machen, sagt Giménez. Sie will nachhaltige Methoden ausprobieren, sich auf Neues einlassen, herausfinden, wie Landwirtschaft auch noch in Zukunft funktionieren kann. „Wir haben nicht mehr viel Zeit uns das zu erlauben.“

María Giménez legt rund um Märkisch Wilmersdorf Flächen an, auf denen sie Alternativen zur konventionellen Landwirtschaft ausprobiert. Auf den Streuobstwiesen wachsen derzeit viele bienenfreundliche Malven. Quelle: Lisa Neugebauer

„Wilmars Gärten“ sucht nach ganzheitlicher Lösung

Neben den Agroforst-Flächen gibt es auch eine Streuobstwiese, die die 39-Jährige nach dem System der „Keyline“ angelegt hat. Die Idee: Die Fläche wird vor der Bepflanzung auf ihre Höhenmeter untersucht. Da, wo das Gelände etwas abschüssig ist, werden Bäume gepflanzt, die das Regenwasser daran hintern sollen, einfach abwärts zu fließen. So kann das Wasser besser über die Fläche verteilt werden.

Auch in ihrem Gemüsegarten setzt Giménez auf Nachhaltigkeit, betreibt auf einer fünf Hektar großen Fläche die sogenannte biointensive Landwirtschaft. Das bedeutet, dass auf kleinster Fläche mit einfacher Technik und viel händischer Arbeit viel Gemüse erzeugt wird. Das System orientiert sich an den Marktgärten, die es um 1900 zum Beispiel in Paris gab. Sie stellt sich vor, dass es von diesen kleinen Gärten zukünftig wieder mehr gibt – Gemüsegewinnung weg von großen Produzenten. „Ich glaube, dass das ein großer Teil der Lösung ist“, sagt Giménez.

María Giménez legt rund um Märkisch Wilmersdorf Flächen an, auf denen sie Alternativen zur konventionellen Landwirtschaft ausprobiert. Im Gemüsegarten wachsen unter anderem Tomaten, Gurken und Zuckerschoten. Quelle: Lisa Neugebauer

Weitere Methoden will Giménez in den kommenden Jahren in zwei Waldstücken umsetzen: Eines davon wird eingezäunt, sodass kein Wild hinein kann. Hier soll sich der Wald selbst regenerieren können. Ein anderes Forststück will Giménez von Unrat beseitigen und dort Wildobst anpflanzen. Außerdem will sie eine Baumschule aufbauen, besitzt 70 Bienenvölker, will im kommenden Jahr 20 bis 30 Rinder anschaffen und Hühner auf die Agrarflächen setzen.

Giménez will über alternative Methoden informieren

Ihre ganzen Ersparnisse hat die 39-Jährige bereits in das Projekt gesteckt. Aber: „Es ist zwar eine große Erstinvestition, aber es ist so kalkuliert, dass es sich irgendwann selbst trägt“, sagt Giménez. Das Gemüse verkauft sie bereits an Restaurants und auf Märkten, auch die Felder sollen irgendwann Ertrag abwerfen. Noch sind diese aber im Aufbau.

Im kommenden Jahr will Giménez beginnen, Veranstaltungen zu organisieren, bei denen sich Menschen über die verschiedenen Methoden austauschen können. Schulklassen sollen Exkursionen machen, Experten und Politiker sich treffen, Studenten und Wissenschaftler die Flächen untersuchen und das Projekt begleiten, Seminare und Informationsveranstaltungen sollen stattfinden. „Es soll kein Projekt sein, das mit erhobenen Zeigefinger daher kommt“, sagt Giménez. „Es soll darum gehen, wie wir es in Zukunft gemeinsam richtig machen können, nicht darum, wer es falsch macht.“

