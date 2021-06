Trebbin

Das gab es bei Jordahl noch nie: Insgesamt acht Stunden lang streikten die Mitarbeiter am Montag über zwei Schichten hinweg für einen Tarifvertrag. Es war erst der zweite Streik in der 115-jährigen Firmengeschichte. „Eigentlich wäre uns eine Lösung lieber“, sagt Torsten Micheel, Betriebsratsvorsitzender am Standort Trebbin, „aber inzwischen sehen wir keine andere Möglichkeit mehr als den Arbeitskampf.“

Die Streikenden haben sich vor den Toren des Betriebs versammelt. Quelle: Victoria Barnack

Vor fast genau einem Jahr standen Micheel und zahlreiche Kollegen zum ersten Mal vor den Toren der Produktionsstätte. Sie fordern von der Geschäftsführung, in den Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie aufgenommen zu werden. Das wäre für die rund 100 Mitarbeiter mit einer Lohnsteigerung und einer spürbaren Erhöhung von Sonderzahlungen verbunden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Dieser Streit läuft seit 2014“, berichtet Micheel. Damals wurde den Mitarbeitern überhaupt erst erklärt, dass sich der Betrieb bereits an einem anderen Tarif orientiert, nämlich an dem des Groß- und Außenhandels. Jordahl stellt in Trebbin Gebäudebefestigungen, Bewehrungen und Verbindungssysteme her.

Lesen Sie auch: Der erste Streik in der Geschichte von Jordahl

Nach dem Streik vor einem Jahr fühlte man sich in Trebbin auf einem guten Weg. Es gab Verhandlungen und zum Jahresende eine Einmalzahlung. Doch seitdem herrscht Stillstand. „Am 20. Mai hat man uns dann erklärt, dass die Gespräche mit der IG Metall in Ludwigsfelde beendet sind“, sagt Micheel. Der Grund: Jordahl will für den Betrieb und die drei anderen Unternehmen, die zur Gruppe gehören, einen gemeinsamen Tarifvertrag aushandeln.

Mitarbeiter aus zwei Schichten streikten insgesamt acht Stunden lang. Quelle: Victoria Barnack

Für die Belegschaft in Trebbin ist das grundsätzlich ein gutes Zeichen – wären da nicht die vielen Unklarheiten. An anderen Standorten soll man von dem ersten gemeinsamen Verhandlungstermin noch gar nichts wissen, heißt es. Die Skepsis bei beim Trebbiner Betriebsrat bleibt deshalb groß. „Die Verhandlungsgrundlagen sind uns bisher völlig unklar“, sagt Torsten Micheel. Er erklärte sich zu einem Einführungstarifvertrag bereit und fordert, dass über die Eingruppierung und Stellenbeschreibung offen gesprochen werden muss. Sollte sich der Arbeitgeber nicht bewegen, kündigt er an, werde es weitere Streiks in Trebbin geben.

Von Victoria Barnack