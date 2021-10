Schönhagen

Nach dem Absturz eines Segelflugzeugs mit zwei Leichtverletzten beim Flugplatz Schönhagen in Trebbin sind Ermittlungen eingeleitet worden. Aufgrund von technischen Problemen sei das Leichtflugzeug während des Landeanflugs in der Nähe des Flugplatz Schönhagen am Sonntag abgestürzt, teilte die Polizeidirektion West am Montag mit.

Der vorhandene Rettungsschirm, der von einer Gaskartusche ausgelöst wird, hatte sich den Angaben nach nicht entfaltet. Spezialisten des Landeskriminalamtes mussten die Kartusche fachgerecht sprengen. Ein 1000 Meter großer Sperrkreis war eingerichtet worden.

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ist eingeschaltet

Der 65 Jahre alte Pilot und die 20 Jahre alte Begleiterin wurden leicht verletzt. Der Pilot hatte Komplikationen bemerkt und erfolglos versucht, durchzustarten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline